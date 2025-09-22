Gelu Sulugiuc, unul dintre acționarii lui Dinamo, a anunțat că bugetul pe care l-a alocat clubul pentru transferuri în ultima perioadă de mercato a fost depășit.



Cei care conduc destinele clubului din ”Ștefan cel Mare” au luat decizia de a investi o sumă consistentă pentru mutările din această vară invocând ”oporunități de nerefuzat”.



În total, Dinamo a investit puțin peste 1,8 milioane de euro pentru jucătorii transferați. Cel mai scump a fost Nikita Stoinov, adus pentru 450.000 de euro.



Gelu Sulugiuc anunță că Dinamo și-a depășit bugetul de transferuri



„Nu pot să dau cifre specifice, însă da, am mers peste buget. Au apărut niște oportunități la care am spus că trebuie să zicem 'da' acum, pentru că era o șansă importantă, un jucător care poate deveni ceva în viitor, și am făcut un efort suplimentar ca acționari.



Am adus niște jucători tineri, Cătălin Cîrjan fiind unul dintre ei, care nu au fost la academia lui Dinamo, ci la alte cluburi, dar au ajuns până la urmă la noi. Trebuie să investim în academie, e mult de investit și de lucru acolo, este un proiect pe termen lung.



Vrem ca academia să fie puternică și să crească potențiali jucători pentru Dinamo. În același timp, trebuie să fim atenți și să avem un departament de scouting care monitorizează tineri jucători din alte cluburi, care pot fi aduși aici pentru a face ultimul pas spre performanță, dar la Dinamo, nu la echipa la care au început ei.



Dinamo trebuie să aibă în fiecare an un buget din ce în ce mai mare, ca să ajungem unde ne propunem. Avem și niște investiții care trebuie făcute destul de repede, bani care trebuie cheltuiți urgent în academie, la Săftica, pe lângă bugetul pentru jucători, care și el trebuie să crească în fiecare an”, a spus Gelu Sulugiuc, la emisiunea ”Totul pentru Dinamo”.



Jucătorii pe care Dinamo i-a transferat în această vară:



Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)

