Afaceristul a achiziționat 5% din compania Red&White, entitatea care deține peste 80% din clubul din Ștefan cel Mare, printr-o injecție de capital de 1-1,5 milioane de euro.

Gelu Sulugiuc a dat lovitura în domeniul AI și a devenit investitor la Dinamo

Fost jurnalist de business la Reuters și Bloomberg, Sulugiuc este fondatorul unei aplicații care oferă știri din domeniul financiar cu ajutorul inteligenței artificiale. În 2022, compania sa a fost cumpărată de Thomson Reuters.

Mare fan al lui Dinamo încă din copilărie, Sulugiuc a explicat cum a ajuns să devină investitor la formația din Ștefan cel Mare. Afaceristul a fost prezent la derby-ul pierdut de Dinamo în fața rivalei FCSB, scor 1-2.

”Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Niculescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat. Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White.

Sunt investitor pe termen lung, aş vrea ca Dinamo să nu mai aibă probleme financiare, vreau să aibă succes, vreau să devenim un Ajax din Europa de Est, care să crească jucători pentru Dinamo şi pentru echipa naţională şi care să se lupte an de an la titlu. Acum poate nu câştigăm campionatul, dar sunt sigur că îl vom câştiga în anii următori”, a spus Gelu Sulugiuc, conform zf.ro.

Afaceristul este stabilit în Danemarca și nu vrea să se implice în problemele interne de la Dinamo. De fapt, Sulugiuc spune că are mare încredere în conducerea actuală a clubului din Ștefan cel Mare: ”Pentru resursele financiare pe care le-a avut acum Dinamo, ceea ce au făcut aceştia este remarcabil”.