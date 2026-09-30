În urma acestei tranzacţii, proprietarul Gerard Lopez va părăsi clubul după o perioadă de cinci ani în care câştigătorii Ligue 1 din sezonul 2008-09 au retrogradat din prima divizie a fotbalului francez în a şasea, unde vor încerca acum să-şi înceapă sezonul.

„Această operaţiune (vânzarea) s-a încheiat pentru un euro simbolic, cu preluarea datoriilor”, se arată într-un comunicat al clubului Bordeaux, care a calificat-o drept „un pas important pentru viitorul” clubului.

Datoriile pe care Park Bench le va prelua se ridică la aproape 18 milioane de euro, a relatat publicaţia franceză Ici.

Park Bench este o companie specializată în analiza datelor şi dezvoltarea de software, care deţine şi un portofoliu de investiţii. Aceasta este deţinută de americanul Evan Sofer şi de britanicul James Bord.

Fondul deţine deja acţiuni la echipa spaniolă din divizia a doua Córdoba şi este acţionarul majoritar al clubului Dunfermline Athletic, din ⁠Championship-ul scoţian (divizia a doua).

Gruparea Bordeaux a fost pusă de două ori sub administrare judiciară începând din 2021 şi, ca urmare a retrogradărilor impuse de Direcţia Naţională de Control al Gestionării (DNCG), a petrecut ultimele două sezoane jucând în Championnat National 1 (divizia a patra).

Anul acesta, Bordeaux s-a confruntat cu noi probleme financiare, ceea ce a determinat DNCG, care supraveghează conturile cluburilor profesionale din Franţa, să-l retrogradeze în Regional 1 (liga a şasea).

Comisia Regională de Control al Gestionării din cadrul Ligii de Fotbal Nouvelle-Aquitaine trebuie să aprobe acum vânzarea şi bugetul clubului pentru sezonul 2026-2027, pentru ca Bordeaux să poată evolua în Regional 1.

De asemenea, Tribunalul Comercial din Bordeaux trebuie să aprobe planul, astfel încât clubul să poată evita lichidarea.

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