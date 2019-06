"NU SUNT MOALE!" Bogdan Andone i-a avertizat voalat pe jucatori si a spus cum va decurge relatia in vestiar: "Sunt Prof, Profe, dom' Profesor sau Mister! Nu sunt Bogdan"

Bogdan Andone, noul antrenor al FCSB, a sustinut prima sa conferinta de presa din noua postura. Fostul secund al lui Teja a vorbit despre relatia pe care o are cu fotbalistii, dar si despre filosofia sa.

Bogdan Andone: "Nu sunt un antrenor moale!"



Bogdan Andone a spus ca "nu va fi Bogdan cu jucatorii, ci Profesore sau Mister". Cu toate acestea, el le-a transmis din primul moment ca se pot duce la el cu orice problema, iar el si stafful vor cauta rezolvari.

"Performanta tine de comunicare, ei trebuie sa simta ca au toate conditiile si sa stie ca stafful face totul pentru ca ei sa poata performa la adevara valoare", a spus Bogdan Andone.

Noul antrenor al FCSB a tinut sa spuna ca "nu este un tehnician moale" si ca nu se va lasa calcat in picioare de fotbalisti. In cazul in care acestia vor calca stramb, vor fi penalizati!

"Sunt un antrenor deschis comunicarii, dar nu sunt un antrenor moale! Daca nu se respecta anumite lucruri, situatia se va schimba si vom lua masuri. Nu extreme, dar sa stie ca lucrurile nu vor merge asa cum vor ei. Vom comunica, vreau ca jucatorii sa se simta sustinuti, sa aiba incredere in ei, sa stie ca stafful tehnic face totul pentru ca ei sa performeze.



Avem niste baieti de caracter, niste baieti extraordinari. Eu ii cunosc, sunt niste oameni exceptionali inainte de a fi fotbalisti. Nu am nicio emotie in relatia cu ei. Din contra, eu sunt extrem de increzator ca vom avea o relatie buna.

Nu pot sa comentez ce s-a intamplat intre ceilalti antrenori si jucatori. Eu pot spune ca imi doresc sa am o relatie deschisa cu liderii vestiarului si cu toti jucatorii. Vreau ca ei sa stie ca au toate conditiile pentru ca ei sa se exprime la adevarata lor valoare. Cat timp exista comunicare intre antrenori, jucatori si conducere, lucrurile vor merge foarte bine", a spus Bogdan Andone.