Una dintre vedetele lui Zidane de la Real Madrid poate ajunge la inchisoare! Jucatorul risca 6 luni dupa gratii

Luka Jovic a dat din nou de probleme.

Atacantul sarb de la Real Madrid risca pedeapsa cu inchisoarea dupa ce a incalcat protocolul de carantina in Serbia. Potrivit agentiei sarbesti Tanjug, Jovic risca 6 luni de inchisoare deoarece a incalcat protocolul din martie, cand s-a intors in tara natala, chiar daca jucatorii de la Real Madrid erau in carantina. Procuratura sarba sustine ca nu respectat ceritele protocolului de sanatate la sosirea in tara. Legea din Serbia cere ca acuzatia prezentata la parchet sa fie confirmata de un judecator. Lucrul acesta ar urma sa se intample vineri.

Luka Jovic a platit o amenda in valoare de 30 de mii de euro, care ar fi ajutat la diminuarea pedepsei solicitate de parchet.