"Nu poti refuza FCSB!" Iftime a vorbit despre fotbalistul dorit de Becali! Cat trebuie sa scoata din buzunar patronul "ros-albastrilor"

Iftime a vorbit despre un eventual transfer pe axa FC Botosani-FCSB.

FC Botosani traverseaza o perioada impresionanta. Echipa se afla pe pozitia a 3-a in play-off, la 2 puncte de Craiova si 5 de liderul CFR Cluj. Valeriu Iftime a vorbit despre un eventual transfer al lui Andrei Chindris, fundasul pe care Becali vrea sa il aduca la FCSB.

"O sa il vindem dar nu acum si nu cu 1 milion! E unul dintre capitanii echipei. Nu poti refuza FCSB. E un miraj pentru orice fotbalist. Gigi Becali are destul de multa abilitate si capacitate de a negocia. Fotbalistul deocamdata nu e interesat de un asemenea transfer, dar daca va avea o oferta buna va accepta. Momentan nu am vorbit cu nimeni. Sa nu credeti ca un fotbalist de varsta lui care joaca la nationala nu face 1 milion oriunde in lume. Am facut lucruri importante si sper sa continuam. Daca iau titlul, fotbalistii iau o prima in jur de 20 000 de euro. Dar noi ne gandim doar sa ne facem treaba si sa jucam cat mai bine", a spus Iftime la Digisport.

Referitor la acuzatiile de "blat" ale lui Prunea, oficialul a reactionat dur.

"Pe Prunea nu-l condamn pentru ca vorbea la bautura. Daca nu era baut, nu putea sa spuna asa ceva. Erau niste ineptii. Nu ar trebui aruncate in spatiul public asemenea acuzatii. Eu nu cred ca in Romania astazi se fac aranjamente", a spus Iftime la Digisport", a adaugat patronul lui FC Botosani.

