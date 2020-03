SCANDALOS! Florin Prunea i-a scris lui Iftime la pauza meciului de la Botosani: "Sa va fie rusine, blatistilor!" Care a fost reactia finantatorului moldovean

Botosani a remizat cu FCSB pe teren propriu, scor 2-2, in prima etapa din play-off.

Moldovenii au reusit sa obtina primul punct istorie in partidele jucate acasa cu FCSB, bilantul de pana inaintea acestui meci fiind de 6 victorii din 6 intalniri pentru ros-albastri. Golurile partidei au fost inscrise de Dugandzic (dubla) si Man si Olaru. La pauza scorul a fost 2-1 pentru FCSB.

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani, a dezvaluit ca Prunea, presedintele lui Dinamo, i-a trimis un mesaj dupa prima repriza in care l-a acuzat de blat.

"La pauza, marele domn Prunea mi-a spus ca e blat. O prostie mare! Am jucat mai bine ca altadata, am dat doua goluri FCSB-ului, nimeni nu mai poate spune ca a fost vreo invoiala. Purmea mi-a dat mesaj, mi-a zis ca <<Nici in vremea Cooperativei nu se intampla asa ceva. Sa va fie rusine, blatistilor>>. Nu i-am raspuns, dar e o treaba de Comisii. Am fost atat de suparat sa vad ca primesc un asemenea mesaj de la un om de fotbal... Chiar suna prost ce a spus Prunea.

Important e ca am resuti sa luam un punct cu FCSB, o echipa buna, dar subtire pentru a lua titlul. Sunt foarte fericit ca nu am pierdut si mai sunt fericit pentru ca toata lumea spunea ca dam meciurile FCSB-ului", a spus Iftime, la GSP Live.

In urma remizei de aseara, Botosani se afla pe pozitia a doua in play-off, cu 24 de puncte, la 2 lungimi in spatele liderului CFR Cluj, care trebuie sa joace cu Astra Giurgiu, pe 2 martie, de la ora 20:30.