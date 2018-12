"Nu, nu vreau, sa nu-mi mai spuneti de ei!" Becali refuza un jucator de nationala si pe stranierul momentului dintr-un motiv INCREDIBIL! Clubul din Liga 1 de care nu vrea sa auda

Gigi Becali a facut lista de transferuri pentru iarna.

Pe ea sunt multe nume importante, printre care Ivan, Tudor Baluta si Ionut Vina. Desi in presa au aparut zvonuri legate de posibilul interes al lui FCSB pentru Adrian Rus si Ibrahima Tandia, Becali nici nu vrea sa auda de negocieri. Conform Fanatik, patronul FCSB a interzis orice tratative cu echipa din Covasna dupa ce a aflat ca echipa e sustinuta cu bani de guvernul maghiar. Becali a dat mai multe declaratii acide dupa ce a aflat ca premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a permis investitii in academiile de la Miercurea Ciuc si Sfantu Gheorghe.

"Daca eu ma retrag din fotbal, o sa ia piticania de Orban campionatul la mine acasa. Se poate asa ceva? Cum sa ii las eu pe unguri sa ia campionatul in Romania!? ", a atacat Becali.

Sepsi are un sezon excelent in Liga 1 si ultima pentru intrarea in play-off. Antrenorul Neagoe nu vrea sa se opreasca aici. Viseaza la titlu: "Am mai spus si nu vreau sa par caraghios, mi-as dori sa castig campionatul. Am facut acest lucru ca jucator de 2 ori, nu stiu daca vom reusi. Asta e dorinta mea. Dar, ca sa fiu realist, mi-as dori o clasare mai buna ca anul trecut, cand am terminat pe locul 9, nimeni nu ne dadea nicio sansa dupa prima parte a campionatului. Anul acesta mi-as dori o clasare mai buna. Daca vom obtine rezultate, cu siguranta nu ne vom da la o parte."

Adrian Rus a fost om de baza pentru Romania U21 in campania de calificare la Euro, in timp ce Tandia se numara printre cei mai buni stranieri din campionat. Francezul a marcat chiar contra stelistilor in meciul din etapa trecuta, terminat 4-2 pentru Sepsi.