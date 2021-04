Detalii de ultima ora despre Adam Nemec, dat 'disparut' inaintea meciului cu Academica Clinceni! Atacantul a revenit la Dinamo 

Adam Nemec nu a facut parte din lotul lui Dinamo la meciul cu Academica Clinceni, ultimul din sezonul regulat al Ligii 1.

Atacantul a plecat pe neasteptate de la echipa, fiind de negasit pentru cateva ore. Antrenorul 'cainilor rosii' declara sambata ca fotbalistul a aflat despre "o problema de viata si de moarte" in ziua meciului cu Clinceniul si a fost nevoit sa plece de urgenta.

Potrivit Radio Dinamo, Nemec, care a trecut printr-o problema cu sotia sa, a revenit alaturi de echipa. Fotbalistul s-a antrenat impreuna cu colegii sai sambata seara si ar putea sa revina in primul 11 al lui Dinamo in meciul cu Astra, din semifinalele Cupei Romaniei.

In ultimele 4 luni, slovacul in varsta de 34 de ani a fost unul dintre jucatorii de baza ai echipei din Stefan cel Mare, lipsind doar din cauza unei accidentari, suferite in meciul cu Sepsi, de la jumatatea lunii februarie.

Partida tur cu Astra, din semifinalele Cupei Romaniei, este programata marti, de la ora 19:00, si va fi transmisa LIVE pe www.sport.ro.