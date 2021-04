"Imbraca tricoul unei mari echipe si trebuie sa dea totul!" Concluzia lui Claudiu Niculescu despre situatia de la Dinamo

Legenda a clubului dinamovist, Niculescu a fost si antrenor al echipei din Stefan cel Mare, insa pentru o perioada scurta.

Aflata intr-o situatie cu adevarat grava, atat din punct de vedere sportiv, cat si financiar, Dinamo se lupta sa se salveze de la retrogradere si se afla pe locul 14, pozitie ce ar trimite echipa la baraj la finele sezonului. Fost jucator la Dinamo, Claudiu Niculescu, este de parere ca echipa se va salva de la retrogradare, iar valoarea lotului va face diferenta in play-out.

"Cu siguranta play-out-ul este altceva. Se pot redresa si pot ramane cu siguranta in prima liga. Pentru ca lotul clar nu este de acea pozitie din clasament. Imbraca tricoul unei mari echipe. Si trebuie sa dea totul. Nu merge cu jumatati de masura la Dinamo", a spus actualul antrenor al Concordiei Chiajna.

Claudiu Niculescu a jucat in 3 perioade la Dinamo (2001-2002, 2003-2007, 2009-2010). Acesta a evoluat in 191 de meciuri pentru fosta campioana a Romaniei si a marcat in total 97 de goluri. Niculescu a trecut si ca manager pe la Dinamo pentru o scurta perioada in 2018.