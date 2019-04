S-a facut MARE!!! Gol MONDIAL marcat de Ianis Hagi! AICI ai imaginile unei secunde de GENIU

In minutul 43 al meciului cu Craiova, Ianis Hagi a marcat un gol FABULOS!

Ianis a primit mingea de la Houri si a tras fantastic de la 25 de metri, cu piciorul drept, fara nicio sansa pentru Pigliacelli. Executia l-a luat prin surprindere pe portarul italian, care parea complet debusolat dupa ce a vazut mingea in poarta!



Sutul minunat al lui Hagi l-a facut fericit pe tatal sau. Gica l-a luat in brate pe secundul Anghel, apoi s-a bucurat alaturi de fotbalistii sai. Si mama lui Ianis a trait la intensitate maxima faza. S-a bucurat in loja alaturi de marele Rivaldo, ridicat si el in picioare de bijuteria lui Ianis!