“NU MAI AU INCREDERE”! Cum vede un fost campion cu CFR lupta la titlu si care este MAREA problema a campionilor

U Craiova a devenit lider in Liga 1 dupa egalul CFR-ului de la Giurgiu.

Clujenii nu mai sperie pe nimeni in play-off, iar evolutiile slabe pe care le-au avut de la reluarea sezonului le-au permis celor de la U Craiova sa ii depaseasca in clasament si sa urce in fotoliul de lider. De doua ori campion in Liga 1 cu CFR Cluj, Ionut Rada a comentat situatia echipei din Gruia, dar si lupta care se da pentru titlu:

“Jucatorii CFR-ului au pierdut din siguranta, nu mai au incredere, se tem ca vor pierde campionatul. Felicit Astra pentru cum a jucat cu CFR, nu cred in scenariile conform carora joaca pentru Craiova. Daca tu gestionezi cum trebuie partidele, nu mai conteaza cine cui ii face jocurile. Daca mai vor titlul, cei de la CFR trebuie sa se concentreze pe problemele lor.

Punctul forte al Craiovei este mijlocul, dar un plus este si forma pe care o arata Koljc. Pe de alta parte, desi cred in continuare ca CFR are cea mai buna aparare din campionat, acum sufera mult in zona centrala. Cinci goluri primite in doua meciuri sunt foarte multe pentru CFR si, mai ales, pentru Dan Petrescu”, a spus Rada pentru Pro X.

Fostul fundas a comentat si disensiunile din cadrul clubului clujean, ai carui jucatori nu se mai inteleg deloc cu oamenii din conducere:

“Oricat ai fi de profesionist, problemele de la nivel administrativ te afecteaza. S-a vazut ca jocul CFR-ului sufera la nivel de organizare si concentrare, chiar daca au castigat primele doua meciuri de la revenire. Declaratiile oficialilor sunt in contrast cu cele ale jucatorilor, iar lucrul asta se vede si in joc si in rezultate”, a adaugat Rada.