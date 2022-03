”Nu mai are nicio șansă”. Bogdan Stancu crede că FCSB a pierdut deja titlul

Argeșul a câștigat cu 1-0 meciul cu FCSB, iar Stancu crede că echipa lui Toni Petrea nu mai are, în momentul de față, nicio șansă la titlu. Acesta a recunoscut că a fost dorit anul trecut de Gigi Becali la echipă, dar a preferat să rămână în Turcia, unde evoluează pentru Eyupspor, în liga secundă.

Bogdan Stancu: ”FCSB nu mai are nicio șansă la titlu”

„Mi-a părut rău de FCSB că a pierdut în această seară, dar eu sunt piteștean, m-am bucurat pentru FC Argeș. Nu, în niciun caz, nu mai are nicio șansă. Îmi e greu să comentez situația de acolo, îmi e greu să o fac.

Am fost dorit anul trecut, am ales să mai joc un an în Turcia. Eu îmi dădusem cuvântul că o să mai joc acolo încă un an. Nu aș vrea să mă gândesc la asta acum. Cred că mi-ar plăcea să-mi închei cariera aici, de ce nu? M-am și întâlnit cu Edi, l-am și felicitat, e un antrenor foarte bun, mă bucur pentru el”, a spus Bogdan Stancu.

FC Argeș a fost echipa la care Bogdan Stancu a făcut junioratul. Acesta a plecat în 2006 la Unirea Urziceni, iar în 2008 a ajuns la FCSB, pentru două milioane de euro.

În 2011, Becali a încasat nu mai puțin de cinci milioane de euro de pe urma transferului lui Bogdan Stancu la Galatasaray.

FCSB, la 14 puncte distanță de CFR Cluj

FCSB a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și este la 14 puncte distanță de liderul CFR Cluj (echivalentul a șapte puncte în play-off).

În ultima rundă din sezonul regulat, vicecampioana va juca pe teren propriu cu FC Voluntari, iar CFR Cluj va juca tot ”acasă” în compania celor de la Dinamo.