Chema Andres este considerat "Noul Rodri"

Rodri și-a lăsat amprenta puternic pe fotbalul englez, fiind considerat unul dintre cei mai buni mijlocași centrali din era Premier League. În cei șapte ani petrecuți la Manchester City, spaniolul a câștigat Champions League, Supercupa Europei, FIFA Club World Cup, Premier League (4), FA Cup (2), EFL Cup (3) și FA Community Shield (1), în timp ce cu echipa națională s-a impus la Cupa Mondială (2026), Campionatul European (2024) și UEFA NAtions League (2022-2023), iar individual a primit Balonul de Aur (2024), IFFHS World's Best Player (2024), FIFA World Cup Golden Ball (2026), UEFA European Championship Player of the Tournament (2024) și UEFA Champions League Player of the Season (2022-2023).

Jurnaliștii de sport britanici cred că i-au găsit potențialul moștenitor, după doar câteva săptămâni petrecute de acesta în fotbalul englez, în care a bifat trei prezențe și un gol pentru Brighton&Hove Albion. Chema Andres, un jucător crescut la academia lui Real Madrid, cu aceleași calități fizice, viziune a jocului și personalitate arătată pe teren, evoluează la ocupanta locului al treilea în clasamentul primei divizii din Anglia și se anunță un jucător interesant de urmărit în acest sezon.

Acesta este doar unul dintre jucătorii tineri care au ieșit în evidență din lotul "Pescărușilor", ceilalți fiind Yasin Ayari (22 de ani), Yankuba Minteh (22 de ani), Evan Ferguson (21 de ani), Jack Hinshelwood (21 de ani), Charalampos Kostoulas (19 ani) și Luka Vuckovic (19 ani).

A fost legitimat timp de șapte ani la Real Madrid

Jose Maria Andres Baixauli (21 de ani / 193 cm), cunoscut în lumea fotbalului ca Chema Andres sau Chema, este născut la Valencia și s-a format la juniorii cluburilor Betera CF (2010-2013), Levante UD (2013-2018) și Real Madrid (2018-2024). La nivel de seniori a evoluat pentru Real Madrid C (2024), Real Madrid B (2024-2025), Real Madrid (2025), VfB Stuttgart (2025-2026) și Brighton & Hove Albion (2026-).

Are selecții pentru naționalele de juniori (U18, U19) și tineret (U21) ale Spaniei, fiind campion european U19, în 2024. Poate evolua ca închizător și coordonator de joc și este cotat la 20 de milioane de euro (Brighton l-a transferat pentru 22 de milioane de euro, în septembrie 2026).

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