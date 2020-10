"Nu luam nationala la misto, si daca propuneam 10 jucatori era dreptul meu!" Daniel Pancu ii raspunde lui Mutu! "Ar trebui sa stie asta"

Danie Pancu i-a oferit o noua replica lui Adrian Mutu, dupa ce selectionerul U21 a refuzat sa il convoace pe Onea la nationala.

Daniel Pancu i-a transmis un mesaj lui Mutu dupa partida UTA Arad 2-3 Poli Iasi, cand Razvan Onea (22 de ani) a marcat un gol fantastic. Antrenorul iesenilor a spus ca Mutu ar trebui sa il urmareasca foarte atent pe Onea, iar raspunsul selectionerului a venit rapid:

"Un gol nu te aduce la echipa nationala. Trebuie sa ai o anumita constanta in joc. Pe postul lui sunt si alti jcuatori care au fost mai constanti. Niciun jucator care nu va fi in forma sau care nu da totul pentru nationala nu va fi chemat. Nu poti lua la misto echipa Romaniei, reprezinti o tara intreaga, e cea mai mare onoare", a fost raspunsul lui Mutu.

Daniel Pancu: "Adi ar trebui sa stie ca Onea este la o echipa aflata pe locul 3 in campionatul Romaniei!"

Daniel Pancu a oferit o noua reactie in schimbul de replici cu selectionerul U21 si nu intelege ce l-a deranjat pe Mutu:

"Nu prea am inteles ce a declarat Adi Mutu, ceva ca nu poti sa iei la misto echipa nationala a Romaniei. Nu stiu exact, pentru ca si mie mi-au mai fost scoase declaratii din context. Meseria lui de selectioner e sa convoace cei mai in forma jucatori, pentru stilul lui de joc, iar treaba noastra este sa ii antrenam si sa ii propunem.

Si daca propuneam 10 jucatori era dreptul meu, pentru ca sunt jucatori romani pe care ii antrenez si de care fotbalul romanesc trebuie sa beneficieze. Adi a spus ca sunt si alti jucatori pe acel post, e normal, e problema lui, nu ma bag in selectia lui. Dar ar trebui sa stie ca Onea este la o echipa aflata pe locul 3 in campionatul Romaniei, o echipa clasata mai sus decat alti jucatori pe care el ii convoaca. Deci nu luam la misto echipa nationala a Romaniei in niciun caz. Lucram si antrenam jucatorii tineri pentru a face parte pe viitor din echipele nationale", a declarat Pancu la o conferinta de presa.