Anamaria Prodan, impresionata de Adrian Mutu: "Nimeni pe pamant nu face psihologia pe teren cum o face el!"

Adrian Mutu a debutat cu dreptul la echipa nationala U21 a Romaniei, iar Anamaria Prodan a fost impresionata de calitatile sale de antrenor.

Impresarul roman a dezvaluit ca Mutu o sa fiu un antrenor mai bun decat a fost jucator. Ea a mai dazvaluit ca l-a dorit pe "Briliant" ca secund al lui Laurentiu Reghecampf.

"Mutu a fost cel mai bun antrenor la Al Wahda, a fost cel mai bun de acolo. Mutu o sa fie mai bun antrenor decat a fost jucator. Eu l-am vazut lucrand pe teren, vorbind cu jucatorii. Nimeni pe pamant nu face psihologia pe teren cum o face Mutu. El este top of the line al antrenorilor. Mutu a stat langa Laur secunda de secunda. Eu mi-am dorit ca el sa vina langa Laur, sa fie secund, dar dupa am discutat toti si i-am spus sa mearga pe drumul lui de principal. Jucatorii de la U21 nu isi iubesc parintii asa cum il iubesc pe el. Uite-te la Man cum a venit dupa nationala, dupa ce a discutat cu Mutu", a spus Anamaria Prodan pentru ProSport.

Mutu i-a luat locul lui Mirel Radoi pe banca tehnica a nationalei Romaniei U21 in ianuarie 2020 la varsta de 41 de ani. Fostul decar al Romaniei a mai antrenat in cariera Wahda, FC Voluntari, a fost presedinte la Dinamo Bucuresti si director tehnic la echipa nationala.