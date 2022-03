Octavian Popescu, ajutat și pentru 'prestațiile' din afara terenului: "Unii se pierd"

Jucătorul celor de la FCSB a marcat o serie de goluri spectaculoase și a impresionat cu abilitățile sale.

Cea mai recentă reușită a fost în meciul cu FC Voluntari când a șutat superb de la 25 de metri și l-a lăsat fără reacție pe portarul advers.

"Am câștigat la ultima fază a meciului, pe un teren foarte dificil. Sincer nu mai speram! Eu, mai ales! Am început foarte bine anul. E bine că marchez... foarte frumos. E o ambiție în plus, trebuie să trag echipa după mine", a spus fotbalistul la finalul partidei, la DigiSport.

La un an și jumătate de la sosirea la FCSB, Octavian Popescu și-a îmbunătățit semnificativ discursul din fața reporterilor, iar Mihai Stoica a recunoscut că tânărul de 19 ani a primit ajutor în acest sens.

"Da. Sunt copii care se pierd în faţa microfonului. E important şi asta, doar că cel mai important e ce face pe teren", a declarat managerul general de la FCSB, la Telekom Sport.