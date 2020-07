Becali nu l-a vazut, dar e gata sa-l cumpere! Cine e jucatorul pe care MM il vrea cu orice pret la FCSB! A 3-a achizitie anuntata de Gigi intr-o zi

Gigi Becali a marturisit ca FCSB are in plan sa aduca cel putin 3 jucatori in aceasta vara.

Dupa transferul lui Sergiu Bus, patronul ros-albastrilor isi mai doreste doi atacanti. Este vorba despre Gabriel Debeljuh si Alexandru Buziuc.

In plus, Becali a declarat ca echipa este si in cautarea unui fundas, Mihai Stoica ocupandu-se de acest aspect.

Potrivit Antena Sport, MM il are in vizor pe Alexandru Albu, jucatorul Concordiei Chiajna care evolueaza in prezent la Academica Clinceni. Recent, fotbalistul in varsta de 26 de ani a reusit sa inscrie doua goluri in meciul cu Poli Iasi.

El are o cota de piata de 325.000 de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com, si poate sa joaca atat pe flancul stang, cat si la inchidere.

"Mai e un fundas central. Vrea MM sa-l ia. Nu-l stiu, nu ma bag. Stiu de la ce echipa e, dar nu vi-l zic voua. Se ocupa MM, eu nu ma pricep la fundasi", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.