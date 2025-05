Portarul în vârstă de 28 de ani a comis o eroare decisivă în înfrângerea cu Unirea Slobozia, care a pecetluit soarta echipei din Sfântu Gheorghe.



Niczuly: „A fost o zi neagră din viața mea”



După eșecul de la Clinceni, care a trimis-o direct în liga secundă pe Sepsi, Niczuly a recunoscut că nu a ieșit din casă trei zile.



„Au fost niște zile foarte grele. Am fost foarte supărat, nici nu am ieșit din casă trei zile. Dar asta este, trebuie să fim bărbați, să ridicăm capul și să mergem înainte. Este neplăcut ceea ce s-a întâmplat, dar nu avem de ales. Asta a fost soarta noastră.



Dacă ne uităm la toate meciurile din play-out, realitatea cruntă este că am fost cea mai slabă echipă, din aceste 9 meciuri. Nu pot să îmi dau seama de ce. Nu am găsit nici în momentul de față explicația, am stat și m-am gândit foarte mult. Când reușești să marchezi, în 9 etape, de 7 ori și iei 16 goluri… Și cu tot respectul pentru Slobozia, care împotriva noastră a reușit 9 puncte, atunci, din păcate, ne merităm soarta.



Surprinzător, am primit foarte multe mesaje pozitive, după meciul de la Clinceni, dar în special familia mea: soția, părinții, fratele meu. Câțiva antrenori cu care am lucrat, nu mă gândeam că se mai gândesc la mine… Am avut multe mesaje pozitive. Am rămas și eu surprins. Au fost mai multe mesaje pozitive decât cele negative.



Vreau să le mulțumesc și lor, mai ales soției și părinților. M-au ajutat foarte mult să trec peste acea zi. A fost o zi neagră din viața mea, ca sportiv. Dar trebuie să am încredere în mine, în ce pot să fac. Sunt convins că pot să mai fac lucruri frumoase în fotbalul românesc. Aș vrea să demonstrez prin fapte.



Momentan, situația mea este incertă. Am discutat cu conducerea, fiecare jucător în partea a discutat, le-am spus că vreau să rămân, dar au spus că ne vom auzi, pentru că se vor face niște modificări. Vedem ce se va întâmpla în viitor. Las lucrurile să vină de la sine”, a declarat Roland Niczuly pentru prosport.ro.



Contractul portarului se apropie de final, iar viitorul lui e incert. Roland Niczuly joacă la Sepsi din 2016 și a fost omul-cheie în cucerirea a două Cupe ale României, în 2022 și 2023.