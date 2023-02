Noul star din Superliga? Gică Popescu, reverență în fața unui atacant

Academia Hagi dă jucători determinanți pentru Farul pe bandă rulantă. "Regele" le acordă încredere puștilor proveniți din academie, iar unii dintre ei chiar reușesc să devină piloni importanți ai echipei de la malul mării.

În acest sezon, patronul și managerul de la Farul Constanța i-a acordat credit lui Adrian Mazilu (17 ani), autor a trei goluri în nouă partidei pentru liderul din Superliga.

Noul star din Superliga

Mazilu, cotat la 100.000 de euro, a înscris în week-end golul victoriei echipei lui Gică Hagi în meciul cu UTA (1-0). Președinte la Farul, Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, l-a descris pe atacantul care are contract cu gruparea dobrogeană până în iunie 2026.

”Mi-aş dori ca parcursul său să fie unul ascendent, să continue parcursul bun, are şi calităţi fizice incredibile, simţul porţii nemaipomenit! Are tot ce trebuie pentru a fi un mare atacant. Este profilul unui jucător de echipă mare, o echipă care atacă.

Are viteză, are fizic, are simţ al porţii, are ingredientele necesare pentru a deveni un jucător de top! Nu ştim cu cât îl vom vinde, dar dacă nu vom avea bani, asta va trebui să facem. Cum facem în fiecare an.

Dacă nu vom găsi alte surse de venit, atunci poate îl vom vinde dacă va fi cazul, pentru a ne acoperi deficitul de buget”, a declarat Gică Popescu, potrivit Prima Sport.

În 27 de meciuri pe care le-a jucat în acest sezon din Superliga, formația lui Gică Hagi a strâns 17 victorii, șapte egaluri și trei eșecuri. Farul e lider cu 58 de puncte și are golaveraj 50-25. Marți, Farul întâlnește acasă formația Sepsi, de la 20:30.

”A fost un sentiment foarte frumos pentru că am reușit să intru și să aduc victoria. A fost un meci foarte frumos, cu o atmosferă foarte frumoasă. Ne motivăm la fiecare meci, pentru că suntem acolo sus. Trebuie să câștigăm fiecare meci în parte și să rămânem acolo unde ne este locul.

Credeam, pentru că muncesc foarte mult la antrenamente. Sper să îmi ajut echipa cât mai mult cu goluri și pase de gol. Ne dă multă încredere. Urmează două meciuri foarte grele, cu o deplasare lungă. Nu contează cine intră. Toți atacanții sunt buni și trebuie să facem toți față. Atacanții aduc victoria”, a declarat Mazilu, după meciul cu UTA.