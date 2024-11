Dan Gătăianțu a crescut la Viena, a lucrat pentru una dintre cele mai mari companii de asigurări din lume, a cântat la pian la Conservatorul din Capitala Austriei, a descoperit sportul târziu și a intrat în conducerea lui Dinamo într-un moment dificil, când echipa se afla în Liga 2, aproape de desființare.

Recunoaște că nu știa foarte multe despre fotbal și și-a descoperit treptat dragostea acest sport și pentru Dinamo, dar modul său de a privi fotbalul ca pe o afacere și regândirea rolului unui acționar/ conducător în fotbalul românesc pare să fi dat roade, pentru că clubul roș-alb se află pe o pantă ascendentă din punct de vedere financiar, administrativ și sportiv.



"Eu eram mai mult pe partea artistică, cântam la pian la Conservator"

"Nu am făcut fotbal în copilărie. Tatăl meu este un mare fan de fotbal și mereu a încercat să mă introducă cu această pasiune. Nu a reușit, dar Dinamo a reușit. Sporturi fac multe, am început târziu. Eu, în copilărie, eram mai mult pe partea artistică, cântam la pian la Conservator, sport am început efectiv să fac la 25 de ani. Cel mai mult îmi place să merg cu bicicleta, să joc tenis, să mă dau cu placa, cu schiurile, fitness la sală.



Foarte mult timp, în cariera mea profesională am lucrat pentru Vienna Insurance Group, care este un grup de asigurări din Austria. Eu am copilărit în Viena. Prin această companie am avut o mare ocazie să călătoresc destul de mult, printre altele, am fost responsabil pentru proiecte în Croația, în Cehia, în România.

După vreo trei ani de zile, după ce am lucrat la nivel de grup al holdingului, mi-am exprimat dorința că aș dori să mă mut în altă țară, ca să învăț foarte bine afacerea de jos în sus. La șase săptămâni după ce mi-am exprimat dorința, oamenii au zis 'Ok, în România avem treabă. Go!'. Acela a fost momentul când m-am mutat efectiv în România.



"După câteva luni de colaborare strânsă am înțeles tot ce înseamnă Dinamo"

Cum m-a atras Dinamo? Dinamo este un brand care nu poate fi refuzat, este prea mult în spatele lui. Prima atingere cu tot ce înseamnă Dinamo a fost în cadrul întâlnirii cu reprezentanții suporterilor, din septembrie 2022, cu Andrei Nicolescu, pe care l-am cunoscut atunci, cu niște potențiali investitori. Era în plan un proiect nou pentru club, dar care trebuia definit. Un investitor să vină și să ducă din nou clubul pe o traiectorie ascendentă. Eu și Eugen Voicu am zis 'ok, o să facem parte din această echipă, o să încercăm să concretizăm un business plan, ceea ce poate însemna Dinamo în 2-3-4-5 ani'. Am decis să setăm o guvernanță corporativă, modul în care să se desfășoare relația dintre Dinamo și investitori.



După câteva luni de colaborare strânsă am înțeles tot ce înseamnă Dinamo, legătura asta puternică dintre suporteri și Dinamo. Să nu uităm, oamenii ăștia, din buzunarul lor, au plătit mai mult de 4 milioane de euro, în câțiva ani de zile, pentru ca Dinamo să poată să plătească salariile jucătorilor. Dacă asta nu spune ceva despre atașamentul lor față de club, chiar nu știu ce o poate face. Am realizat că Dinamo este un fenomen, cu un istoric foarte bogat, cu o comunitate de suporteri foarte mare, care era la marginea prăpastiei. Eugen a avut atunci inspirația să spună 'dacă ceilalți nu se bagă, hai să încercăm noi să o facem'.



"Oamenii de business au observat că în fotbal există foarte multă valoare"

Nu sunt acționarul tipic pentru fotbalul românesc? Cred că este vorba de abordare și de strategie. În fotbal, există acel tip de investitor, cel benevolent, care dintr-o pasiune, dintr-o chemare, investește într-un club și se implică acolo într-o oarecare măsură. Această măsură poate să fie una mai largă sau una mai mică. O persoană sau o familie sprijină financiar acel club pentru a-și atinge targetul. Pe de altă parte, în ultimii 10-15 ani, observăm că se organizează foarte multe grupuri financiare în domeniul fotbalistic, ceea ce determină o perioadă mai orientată spre business a fotbalului.



Oamenii de business au observat că în fotbal există foarte multă valoare, atâta timp cât se schimbă puțin anumite paradigme, anumite gândiri care înainte erau foarte bine etablate. Și proiectul nostru își propune o abordare similară, o abordare de performanță sportivă, dar și financiară sustenabilă, aceste lucruri să fie bine echilibrate. Evitarea de volatilitate e un obiectiv important. Vorbim de crearea unui spațiu sigur, în cadrul căruia să poți să dezvolți o performanță fotbalistică superioară.



"Faptul că venim din lumea afacerilor a fost un diferențiator semnificativ al nostru"

Faptul că venim din lumea afacerilor a fost un diferențiator semnificativ al nostru. Sigur că lumea putea să spună 'dar voi ce faceți aicea? voi nu știți fotbal!'. Și într-adevăr noi nu știam fotbal, asta e valabil pentru mine și pentru Eugen, pentru că Andrei avea o experiență foarte relevantă în domeniul fotbalistic. Eu cred că a fost și un avantaj al nostru, pentru că am venit cu o minte clară și nu era precondiționată.



Am privit tot ce înseamnă Dinamo prin ochii unui om de business și ne-am pus problema cum putem noi să implementăm aici lucruri care se întâmplă la alte cluburi din Vest, unde se merge cu accent pe dezvoltarea canalelor comerciale, prin eliminarea unei măsuri importante a volatilități fotbalistice, care te poate ajuta să eviți situații precare. Am văzut nu numai în România, ci și în străinătate, că asemenea situații puteau să ducă un club spre faliment.



Și UEFA, de exemplu, pune accent foarte mare pe sustenabilitate financiară, ceea ce a schimbat modul de lucru și gândirea în fotbal. Cluburile devin mai stabile, această volatilitate se deaccentuează și înseamnă că atunci când tu ai un sezon sportiv care nu este ceea ce tu ți-ai dorit să nu te destabilizeze. Să poți să susții operațiunile, pentru că tu ai creat niște fluxuri de venit din alte canale comerciale.



Clubul este stabil și nu este dependent atât de mult de rezultatele sportive. Asta deschide și poarta către acești investitori internaționali, care analizează mult mai serios ceea ce înseamnă o implicare în fotbal. Le dă lor o siguranță mai mare, ceea ce aduce mai mult capital în fotbal. După 2016, foarte multe fonduri de tip private equity, chiar și din Statele Unite, au început să se implice în niște cluburi europene. Cred că este un lucru foarte bun pentru dezvoltarea fotbalului pe mai departe. Asta este ceva după care noi ne orientăm.



"Andrei Nicolescu a adus părțile la masă și avea viziunea fotbalistică"

Inițial a fost foarte important să-l avem pe Andrei Nicolescu, ca protagonist al proiectului. El a promovat ideea, el a adus părțile la masă, prin el am intrat și noi la Dinamo. El avea și viziunea fotbalistică, o abordare care nouă ne-a plăcut. Noi știam că el înțelege fenomenul, dar vorbea foarte mult în limbajul nostru, ceea ce ne-a dat încredere că este un business sustenabil. De acolo am plecat, de acolo ne-am construit planul de business.



Când am început să lucrăm cot la cot, tot ce însemna partea sportivă și dezvoltarea părții comerciale în primul rând era atributul lui Andrei. Eugen era foarte implicat în ceea ce înseamnă cooptarea investitorilor potențiali, zonă unde au existat discuții chiar și înainte să preluăm noi acțiuni. La mine era cumva natural să mă ocup de tot ce înseamnă partea financiară la nivel de club și de proiect. De exemplu, ce necesar de capital există din partea unor investitori interesați. Foarte devreme am menționat acest necesar de capital de 12-14 milioane de euro, până când Dinamo este în măsură să se autofinanțeze, având cheltuieli și venituri la un nivel echilibrat. Moment în care sperăm să ajungem în sezonul viitor.

Eu m-am ocupat destul de mult și de setarea organizației, a culturii organizației. Cu toții eram implicați în toate deciziile strategice. Am încercat mereu să avem la nivel de acționariat un grup eterogen de investitori, preferabil din domenii diferite. Care să vină și să susțină clubul nu numai financiar, dar și cu know-how și relațiile pe care le au. Toate deciziile importante să le putem dezbate în acest grup mai mare, un lucru care cred că este benefic într-un proiect, pentru că la finalul zilei suntem toți oameni. Avem zile mai bune, avem zile mai proaste, avem zile în care nu suntem inspirați. Și te ajută să știi că ai oameni pe lângă tine care aduc o garanție că deciziile luate sunt cele mai bune posibil la momentul respectiv. Nu înseamnă că nu dai greș, dar elimină volatilitatea.



"În momentul ăsta am în jur de 7% din acțiunile lui Dinamo"

În momentul ăsta, am puțin în jur de 7% din acțiuni. Noi am făcut o majorare de capital în august, moment care a schimbat puțin structura acționariatului. Acum Renovatio deține cam 36%, Eugen nu mai are el acțiuni, le deține prin compania lui. Au fost mai multe schimbări, unele erau necesare, pentru că am dorit efectiv să facem o majorare de capital. A fost și agreat ca Eugen să facă un pas înapoi, el a trebuit să se ocupe mult mai mult de celelate companii pe care le deține. Și așa eu cred că el a făcut mult mai mult decât a vrut inițial.



(Cum ați vrea să vă spună fanii lui Dinamo: patron, finanțator?) Aoleu! Dan cred că e foarte potrivit. (Dan, fanul lui Dinamo?) Nu știu dacă fan, pentru că este foarte important pentru noi să ne menținem un echilibru, să nu fim suporteri, noi trebuie să avem o privire clinică a situației. Chiar dacă pare un pic rece uneori, în realitate noi trebuie să luăm cele mai inspirate decizii. Și, credeți-mă, nu e ușor. Cred foarte mult în acest proiect, cred foarte mult în Dinamo. Am văzut în ultimele 20 de luni o dinamică extraordinară. Mereu, mai ales la începutul proiectului, când am avut o problemă, a apărut cineva care ne-a ajutat. Există o comunitate atât de frumoasă și atât de puternică căreia putem să-i oferim o reîntregire a ceea ce înseamnă Dinamo. E o energie bună.



Nu știu dacă problema lui Dinamo a fost că a avut la conducere fani, care au făcut greșeli care nu se fac într-o afacere. Nu cred că este o problemă singulară. Eu cred că istoricul lui Dinamo a fost marcat de această volatilitate. Indiferent care a fost abordarea investitorilor respectivi, lucrurile nu au funcționat așa. Uneori, probabil, a fost vorba de lucruri în afara controlului lor. Alteori au fost alte elemente. Cred că Dinamo este un exemplu foarte bun despre ce înseamnă aceste volatilități, că trebuie să creăm stabilitate și sustenabilitate. Pe această bază solidă cred că se poate crea acum o performanță fotbalistică extraordinară", a declarat Dan Gătăianțu pentru Sport.ro.



Foto și video - Gabriel Chirea