Mauro Pederzoli, la Rapid după 6 ani la Parma

Pederzoli a sosit în România după o experiență de 25 de ani acumulată în străinătate, în special în Italia. Precedentul club la care a lucrat a fost Parma, unde a fost inițial scouter (2019-2021), iar ulterior director sportiv (2021-2025).



La Parma, Pederzoli a avut ocazia să cunoască doi fotbaliști români, pe Dennis Man și Valentin Mihăilă, doi dintre cei mai vechi jucători din actualul lot. Într-un interviu pentru Rapid TV, directorul sportiv a fost întrebat dacă a vorbit cu cei doi înainte de a semna cu giuleștenii.



"Cu Man nu am avut ocazia să vorbesc, dar cu Mihăilă am vorbit. Am primit mesaje de la ambii și erau foarte, foarte fericiți.



Cu domnul Lucescu și domnul Petrescu nu am vorbit, dar sigur va exista o șansă să mă întâlnesc cu domnul Lucescu la revenirea în România și să discutăm toate chestiunile relevante", a spus Pederzoli.



Pederzoli anunță transferuri la Rapid

Pederzoli se află acum în cantonamentul Rapidului din Slovenia, iar directorul sportiv a vorbit și despre una dintre cele mai importante teme pentru suporteri - fereastra de transferuri.



"Perioada de transferuri e foarte lungă. Abia am ajuns, dar e clar că vom face transferuri. E evident că vom fi activi în mercato, însă azi e prea devreme pentru a vorbi mai mult despre acest subiect. Nu trebuie să facem lucrurile repede, ci bine.



Am vorbit cu Costel Gâlcă și staff-ul său din prima zi. Este important să avem o relație de comunicare între directorul sportiv și antrenorul principal, una care trebuie să se îmbunătățească de la zi la zi.



Eu cred că avem o echipă bună. Venim după un sezon complicat, dezamăgitor, dar asta nu anulează faptul că avem mulți jucători buni aici. Acum, alături de noul staff tehnic, obiectivul este acela de a aduce echipa acolo unde ne dorim cu toții", a mai spus Pederzoli.

VIDEO Rapid, în cantonamentul din Slovenia