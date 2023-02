FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 1-1, în runda 26 a campionatului. Elevii lui Mihai Pintilii (38 ani) au controlat meciul încă de la început, iar Malcom Edjouma (26 ani) a înscris încă din primul minut. Cu toate aceastea, roș-albaștrii, la fel ca în meciul cu Farul Constanța, 2-3, nu și-au păstrat concentrarea până la final, și s-au văzut egalați în minutul 90+1.

Vivi Răchită îl sfătuiește pe Gigi Becali să nu-l scoată pe Iulian Cristea din echipa de start

În urma acestei remize, Gigi Becali (64 ani) a găsit doi vinovați: pe Ștefan Târnovanu (22 ani), căruia i-a atras atenția că nu va mai apăra dacă va mai comite o greșeală, și pe Iulian Cristea (28 ani), pe care deja l-a înlocuit cu Joyskim Dawa (26 ani).

„Aiurea! Dacă mai face una d-asta... apără Vlad! Erau cinci acolo. Și Cristea sare cu capul în jos. Acum n-o să mai joace el. Dacă sari la cap, sari, mă, cu capul sus!”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă susținută pe 21 februarie.

Văzând aceste declarații, Vivi Răchită (52 ani) a ținut să-i reamintească patronului de la FCSB că Iulian Cristea este jucător care poate reprezenta o opțiune pentru echipa națională. Fostul stoper al clubului roș-albastru mai speră ca Mihai Pintilii (38 ani) să-l convingă pe Gigi Becali să nu-l scoată pe Iulian Cristea din primul „11”.

„Pe Cristea l-au făcut varză și înainte de accidentare. Nu-i place de Cristea, ce să mai... Dar Cristea e jucător de echipă națională. Singurul pericol pentru FCSB este Gigi însuși. Doar el poate să distrugă prin schimbările pe care le face.

Jucătorii se uită la TV. Probabil lui Cristea nu-i convine acum. 'Bă, frate am intrat cu CFR. Am bătut, am jucat corect. Acum mă scoate?' Lui Nemec ce să-i zici că și-a dat autogol? Pe Târnovanu nu l-a scos că trebuie să-l ia la echipa națională, trebuie să-l vândă.

La 27, 28 de ani ce să mai… Poate Becali se consultă cu Pintilii, acesta vine cu argumente clare și normal că îl convinge”, a declarat Vivi Răchită pentru Fanatik.