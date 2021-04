Noi probleme pentru Alex Ionita in scandalul cu ANAD! Impresarul se dezice de el: "Nu mi se pare un om stabil"

Alex Ionita si-a retras declaratiile de la ANAD si l-a acuzat de intimidare pe Cristi Balaj.

Jucatorul Astrei a fost suspendat un an, dupa ce alaturi de Kehinde Fatai si Takayuki Seto au fost surprinsi in niste poze cand se aflau la o clinica privata pentru a face un tratament intravenos care este interzis la sportivi. Impresarul fotbalistului, Victor Becali, s-a declarat siderat de actiunile din ultimele timp ale lui Ionita si spune ca "nu este stabil".

"Nu ne-a cautat Balaj pe noi, Dragos trebuia sa se duca cu Ionita la... Eu am picat asa, trebuia sa se duca sa intrebe, sa vada care e situatia. M-a rugat pe mine, n-a putut sa se duca el. M-am dus cu Ionita acolo, ne-am dus la Balaj, ne-a primit in birou, a chemat o doamna si l-am intrebat ce pedeapsa poate sa ia, care sunt pedepsele. Si atunci Balaj i-a spus asa: ”daca e adevarat ce ai declarat comisarilor ANAD la Ploiesti.

Te sfatuiesc sa te duci in fata comisiei”, pentru ca nu se prezenta la comisie nici el, nici avocatul, pentru ca avocatul era si al lor si al clubului. ”Te sfatuiesc sa te duci in fata comisiei, sa spui adevarul”. Nu i-a spus omul (n.r. Cristi Balaj) absolut nimic. Eu ma bucur pentru Ionita ca a luat un an (n.r. de suspendare), m-as fi bucurat sa ia mai putin, dar nu pot sa mint pentru Ionita, la varsta mea, si sa spun despre oamenii aia ca au facut presiuni sau l-au sfatuit ce sa spuna.

Ca sa spui ca au facut presiuni asupra ta, nu pot sa inteleg, pentru ca am fost acolo. Daca am fost acolo si nu ma intreba nimeni, nu ma bagam, dar daca ma intreaba cineva, nu pot sa mint pentru Ionita, nu pot sa mint pentru nimeni. Foarte multa lume credea in el, dar trebuie sa crezi tu in tine. Degeaba cred eu daca tu nu crezi in tine. Fotbalistii mari au personalitate puternica, dar imi pare rau, nu cred ca o are. Un om care azi spune una, maine spune alta... nu stiu, nu mi se pare un om stabil. Nu-mi convine ceva, spun acum, nu ies afara si vorbesc cu portarul", a spus Victor Becali pentru Look Sport.