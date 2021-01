Avertisment pentru Alex Ionita dupa scandalul de dopaj de la Astra: "Pentru a continua sa joace fotbal trebuie sa faca asta!"

Alex Ionita, Kehinde Fatai si Takayuki Seto sunt acuzati de dopaj si ar putea primi suspendari foarte mari.

Ionita a recunoscut ca a apelat la metode interzise, fapt ce a starnit furia lui Dani Coman care l-a numit 'tradator', insa acest lucru l-ar putea ajuta pe mijlocasul imprumutat de Astra de la CFR Cluj.

Presedintele Agentiei Nationale Anti Doping Cristi Balaj a explicat la PRO X ca, deoarece a furnizat informatii importante pentru ancheta, Ionita ar putea primi o pedeapsa mai usoara.

Alex Ionita este reprezentat de un impresar angajat la firma lui Giovanni Becali. Fostul agent FIFA a explicat ca fotbalistul de 26 de ani risca sa ii fie suspendat contractul de catre CFR sau chiar sa fie nevoit sa plateasca anumite despagubiri in cazul in care va fi suspendat.

Totodata, Becali i-a transmis fotbalistului ca pentru a putea scapa de aceasta rusine, in cazul in care va fi gasit vinovat, ar trebui sa mai renunte la pretentiile salariale foarte ridicate pe care le are.

"Am vorbit cu cel care tine legatura permanenta cu el, care il ajuta sa nu isi piarda contractul. Are un contract destul de mare la Cluj, dar ei au dreptul si sa il suspende, in cazul asta sa ceara despagubiri.

El trebuie sa inteleaga ca pentru a continua sa joace fotbal trebuie sa renunte la 20 000 de euro pe luna, sa accepte un salariu civilizat, pentru a spala greselile pe care le-a facut.

A fost o nebunie, el nu a stiut, pana la urma a trebuit sa recunoasca. Cel care il reprezinta a zis ca trebuia sa recunoasca, nu avea ce face, in cazul asta, pedeapsa va fi una mai redusa", a spus Giovanni Becali la Telekom Sport.