Nocturna si turnichetii din Ghencea nu vor mai ajunge la Calarasi! Explicatia clubului nou promovat

Dunarea Calarasi a fost interesata sa achite nocturna si turnichetii lui Gigi Becali, pentru a indeplini conditiile de participare in Liga I.

Desi initial aparuse informatia ca oficialii FCSB ar fi vandut instalatia de nocturna si sistemul de turnicheti din Ghencea, bunuri ce ii apartin lui Gigi Becali, celor de la Dunarea Calarasi, club care a obtinut promovarea in Liga 1, afacerea a cazut deoarece aceste sisteme necesare bunei functionari a stadionului in primul esalon se afla intr-o stare avansata de degradare.

Florin Brisan, presedintele Dunarii Calarasi, a dezvaluit ca procesul de modernizare a Stadionului "Ion Comsa" va fi finalizat pana pe 10 iulie. Oficialii calaraseni vor cumpara un sistem nou de turnicheti si de supraveghere video, iar investitia in nocturna va fi amanata pentru 2019.

"Nu se ocupa clubul direct de renovare, se ocupa Consiliul Judetean Calarasi de investitie si ei au demarat deja procedurile, cu SEAP (n.r.- Sistemul Electronic de Achizitii Publice) si restul... Se va inlocui complet suprafata de joc, se va moderniza partea de acces pe stadion, adica sistemul de turnicheti si de supraveghere video, se va moderniza tribuna VIP si vor avea loc cosmetizari in alte locuri din stadion, se va imbunatati tot ce inseamna facilitati pentru presa si transmisiune de meciuri.

Gazonul va avea parte de imbunatatiri, se va schimba integral - drenaj, sistem de irigatii, suprafata de joc, instalatia dedegivrare - si speram sa fie unul care sa se ridice la nivelul Ligii 1. Noi avem ultimul meci pe teren propriu din acest sezon pe 26 mai, cu Chindia Targoviste. Dupa aceasta ultima partida, se intentioneaza sa se inceapa lucrarile la gazon. La partea cu centrul de presa deja au inceput amenajarile. Termenul de finalizare a lucrarilor este 10 iulie, pana atunci trebuie rezolvat totul.

Achizitionarea sistemului de turnicheti si a nocturnei detinute de domnul Becali la Stadionul Ghencea nu mai e de actualitate. A fost domnul Argaseala la Calarasi, au fost si cei de la Consiliul Local la Bucuresti, dar nu au ajuns la un acord. Era complicat de adus aici, oricum nocturna nu era obligatorie in primul sezon in Liga 1. Din cate stiu, se vrea achizitionarea unei nocturne in 2019. Cea de la Stadionul Steaua era supradimendionata pentru stadionul nostru, stalpii trebuiau refacuti, becurile nu se stia daca mai functionau toate. Daca a stat foarte mult timp nefolosita, existau niste defectiuni. E mai ieftin sa o iei noua. Si in privinta sistemului de turnicheti era o problema similara, asa ca s-a hotarat sa se cumpere unul nou. Oamenii de la Consiliul Local nu vor sa arunce cu banii, pentru ca e o investitie mare si sunt fonduri publice.

Vrem sa jucam inca din prima etapa in Liga 1 la Calarasi, noi mizam pe o asistenta de minim 7-8.000 de spectatori la fiecare meci. E prima promovare a echipei, lumea iubeste fotbalul in oras si in imprejurimi si vrem sa le oferim ocazia sa vada meciuri de prima liga aici. Stadionul va fi renovat, mai trebuie sa pregatim noi echipa ca sa faca fata cu brio in Liga 1", a spus presedintele Dunarii Calarasi.

Demolarea si reconstructia Stadionului "Steaua" pentru Euro 2020 vor incepe pe 1 iunie 2018. Gigi Becali a fost notificat inca de anul trecut sa se prezinte pentru a intra in posesia tuturor bunurilor care ii apartin - tabela electronica de marcaj, cei patru stalpi de nocturna, sistemul de monitorizare video, turnichetii si mobilierul de la tribuna oficiala. Cel mai probabil, daca nu vor gasi in urmatoarea luna cumparator pentru bunurile respective, nocturna va ajunge la Baza Sportiva Arcom din Berceni sau la fier vechi.