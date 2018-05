Un jucator suspendat pentru consum de cocaina va reveni pe teren direct la MONDIAL! Convocarea facuta de Peru

Federatia peruana de fotbal a confirmat luni ca atacantul Paolo Guerrero va face parte din lotul pentru Cupa Mondiala, dupa expirarea suspendarii sale pentru dopaj.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Guerrero, capitanul nationalei peruviene, a fost suspendat 12 luni in urma unui control pozitiv la benzoilecgonina, un metabolit al cocainei, dupa meciul cu Argentina, disputat in luna octombrie, in preliminariile CM 2018.

Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) i-a redus suspendarea la sase luni, insa Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a solicitat Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne marirea sanctiunii, cerand o pedeapsa cuprinsa intre 1 si 2 ani.

Fotbalistul, care si-a sustinut mereu nevinovatia, s-a prezentat luna aceasta la audierea organizata de TAS in cazul sau.

Federatia peruana a precizat, pe contul său Twitter, ca o echipa a FPF se va deplasa in Brazilia pentru a-l vizita pe Guerrero, in vederea realizarii "fotografiilor de protocol" si "a-i lua masurile pentru imbracamintea oficiala in vederea Cupei Mondiale 2018".

In varsta de 34 ani, Paolo Guerrero evolueaza pentru echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, alaturi de care si-a reluat antrenamentele saptamana trecuta, dupa expirarea suspendarii dictate de FIFA.

Peru, care s-a calificat la Cupa Mondiala pentru prima oara din 1982, va avea ca adversare in Grupa C de la turneul final selectionatele Australiei, Danemarcei si Frantei.

Guerrero a marcat 32 de goluri pentru reprezentativa tarii sale, ajutand-o sa se claseze pe locul al treilea la editiile din 2011 si 2015 ale Copei America.