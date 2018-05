CFR-ul face 4 transferuri daca ia campionatul! Muresan: "Trebuie sa facem fata in preliminariile si grupele UEFA Champions League"

Aproape campioni, clujenii de la CFR isi fac deja planurile pentru sezonul viitor.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Clujenii nu se bucura inca, dar sunt constienti ca sansele de a ridica din nou trofeul Ligii I sunt mari. Iuliu Muresan, presedintele clubului, spune ca, daca echipa va deveni campioana, la Cluj vor sosi intariri.

CFR-ul vrea sa se califice in grupele UCL in sezonul viitor.

"Trebuie sa plece 3-4 jucatori care nu au confirmat, plus 2-3 care termina contractul. Vom aduce in loc 3-4 jucatori mai valorosi cu care sa facem fata in calificarile Champions League si in grupele competitiei", a spus Muresan la Digi.

Muresan e sigur ca CFR se va descurca bine in Europa in sezonul viitor.

"Am adus 10 puncte la ultima participare in grupele UCL si nu am mers in Europa League, desi alte echipe s-au calificat si cu 7 puncte", a mai spus Muresan.

Oficialul clujean a spus ca stadionul din Gruia va fi plin la meciul cu Viitorul.

"O sa fie stadionul plin, sunt convins. Trebuie sa fim concentrati si sa ne pregatim foarte bine pentru ultimul meci al sezonului. Anul trecut Viitorul a castigat campionatul si au jucat cu noi ultima partida. Acum, rolurile s-au inversat", a mai spus Muresan.