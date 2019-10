Nistor, declaratia serii dupa nebunia cu Viitorul: "Imi doream neaparat sa castig acest meci. Vreau sa strang bani pentru copilul meu. Vin sarbatorile!"

Dinamo a invins-o pe Viitorul in aceasta seara cu 3-2.

Dinamo a facut o prima repriza foarte buna si a intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri. Perovic a deschis scorul in minutul 29 din pasa lui Sorescu, iar apoi Sorescu a dublat avantajul "cainilor" un minut mai tarziu, din pasa lui Dan Nistor. In repriza a doua, tot Dinamo a fost cea care a marcat prima, in minutul 61, cand Filip a facut 3-0. Finalul meciului a fost unul nebun si in minutele 76 si 79, Viitorul a redus din diferenta prin golurile lui Iancu si Boboc.

Dan Nistor: "Am prima de joc si vreau sa strang cat mai multi bani"

"Eu voiam neaparat sa castigam acest meci, am prima de joc si vreau sa strang cat mai multi bani pentru copilul meu. Vin sarbatorile si sa se adune acolo cat mai multi! O sa ii primim, a venit cineva din conducere si ne-a spus ca saptamana asta se va rezolva totul.

Este o victorie importanta, cred eu ca aratam destul de bine, ne bucuram pentru acest lucru. Vreau sa ii dedic aceasta victorie lui Neicutescu, sa se intoarca sanatos si lui Marin Hildan. Mister ne-a spus sa facem presing pentru ca vor gresi.

Face foarte multe exercitii tactice la antrenament, e mai aproape de noi, ne da multa placere la antrenamente. Cand trebuie sa fie dur este dur, nu vreti sa il vedeti cand se enerveaza. Cat timp sunt suporterii de partea noastra, noi vom da totul pentru ei", a spus Dan Nistor la finalul partidei.