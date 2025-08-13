OFICIAL Fostul dinamovist Neluț Roșu și-a găsit echipă: ”Fotbalist cu CV impresionant”

Fostul dinamovist Neluț Roșu și-a găsit echipă: "Fotbalist cu CV impresionant" Liga 2
Un fost jucător de la Dinamo a fost prezentat la noua sa echipă.

Nelut RosuDinamoOtelul GalatiCS Tunari
După ce a evoluat în ultimul sezon pentru Oțelul Galați, alături de care a reușit să încheie play-out-ul fără emoții în ceea ce privește evitarea retrogradării, Neluț Roșu (32 de ani) a plecat de la gruparea moldoveană și a semnat în Liga 2.

În cursul zilei de marți, mijlocașul a fost prezentat oficial la CS Tunari, echipa care a reușit să obțină un punct în primele două etape din Liga 2.

De asemenea, alături de Neluț Roșu, cei de la Tunari l-au adus și pe Marco Dică, fiul lui Nicolae Dică.

Neluț Roșu, prezentat oficial la CS Tunari

„Fotbalist cu CV impresionant la Tunari! Neluț Roșu este noul nostru mijlocaș.

Cu aproape 200 de meciuri în Liga 1, Neluț a semnat cu Arsenal. În vârstă de 32 ani, Roșu a acceptat oferta clubului nostru și este apt sa debuteze la Tunari.

În cariera sa impresionantă, Roșu a jucat la echipe precum: CFR Cluj, Dinamo, Farul, Oțelul Galați sau Levski Sofia.

Bine ai venit în familia noastră!”, a transmis CS Tunari.

Neluț Roșu a făcut primii pași în fotbal la CFR Cluj, după care a trecut pe la mai multe echipe din România, cum ar fi Luceafărul, Concordia Chiajna, FC Botoșani, Viitorul, Astra Giurgiu, Gaz Metan, UTA Arad, FC Voluntari sau Dinamo București.

Singura sa experiență în străinătate a fost în sezonul 2017-2018, în Bulgaria, la Levski Sofia.

