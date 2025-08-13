Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven.

Marica este dezamăgit de faptul că Man nu a primit mai multe șanse la Parma și crede că Eredivisie i s-ar potrivi mai bine fostului jucător de la FCSB.

”Sunt dezamăgit și eu de Parma, mă așteptam să aibă mai multă încredere și susținere pentru Man, cu toate că nici evoluțiile lui, cel puțin din ultima perioadă, nu au fost cele așteptate.

Poate avea nevoie de acest transfer, trecuse cumva de perioada de acomodare, demonstrase la Parma și aș fi vrut să îl văd cu mai multă continuitate.

Acum, sigur, este o nouă provocare, înțeleg că a fost dorit mult de PSV și sper să se integreze. E un campionat mult mai ușor, clar, mult mai ofensiv, s-ar putea să fie mai pe placul lui”, a spus Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Dennis Man a semnat pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, care are de plătit Parmei o sumă de aproximativ 9 milioane de euro, cu tot cu eventualele bonusuri.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

