EXCLUSIV | Cu ce echipa feminina vrea FCSB sa colaboreze si care sunt celelalte echipe din Liga 1 care au deja junioare U15

Mai sunt doar trei zile pana cand formatiile din Liga 1 trebuie sa anunte ca au format echipe feminine U15 sau ca au ajuns la un acord de colaborare cu alte cluburi.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a respins, marti, 21 iulie 2020, apelul formulat de FCSB impotriva deciziilor Comitetului Executiv al FRF privind obligativitatea organizatiilor din Liga 1 de a infiinta sau afilia o echipa de fotbal feminin. Termenul pana la care cluburile din Liga 1 trebuie sa anunte, daca au deja propria echipa feminina formata din jucatoare U15 sau daca au ajuns la un acord de colaborare cu un alt club, care sa preia denumirea, este 30 iulie.

In aceste conditii, FCSB ar fi contactat clubul FC Fair Play Bucuresti (Liga 1 Feminin), unul dintre cele mai vechi din Romania in competitiile feminine, care are aproape 100 de sportive legitimate si echipe de senioare si de junioare U17, U15, U13, U11 si U9, dar si mai multe centre de selectie zonala in vecinatatea Capitalei. Insa, Ion Barbacioru, unul dintre pionierii fotbalului feminin romanesc si cel care conduce activitatea la Fair Play, ar fi cerut o colaborare mai stransa, nu doar o preluare formala a numelui, si garantii ca patronul Gigi Becali nu va mai avea declaratii defaimatoare la adresa fotbalului feminin.

"Daca vor sa ma puna sa am echipa feminina, ma retrag din fotbal. Cum adica sa faci lucruri impotriva lui Dumnezeu? Am si eu pacatele mele, dar lucruri nefiresti nu fac. Asta e aliniere la idelile lui Satan. Fetele sa joace handbal, baschet... Cum să joace femeie fotbal? Nu e facuta pentru fotbal. Madularele ei nu sunt facute pentru fotbal. Femeia a fost facuta de Dumnezeu din barbat, pentru barbat. Femeia e facuta sa fie atrasa barbatul de ea. Daca facem asta, batjocorim formele facute de Dumnezeu ca sa il atraga pe barbat. O schimonosim pe femeie! Boxul si fotbalul le schimonosesc pe femei”, declara Becali, in decembrie 2018.

Pana in acest moment, majoritatea cluburilor au asteptat sa vada rezultatul demersului FCSB la TAS si doar cateva formatii din Liga 1, care sunt obligate de regulament sa aiba, in sezonul urmator, o echipa U15 afiliata, proprie sau de la alt club, dar care sa preia denumirea, au ajuns la un acord de colaborare cu cluburi din competitiile feminine. FC Viitorul s-a inteles cu Selena SN Constanta, club din campionatul Liga 1 Feminin, urmand ca echipa U15 sa preia numele, dar sa fie ajutata si cu infrastructura si metodologie de antrenament.

Alte doua cluburi care au deja echipe feminine sunt Sepsi Sf. Gheorghe si CFR Cluj, care s-ar fi inteles cu AFK Csiksereda Miercurea Ciuc Feminin (Liga 3 Feminin), respectiv Olimpic Star Cluj-Napoca (Liga 2 Feminin). De asemenea, Academica Clinceni ar fi preluat un grup de jucatoare de la Pro Sport Bucuresti si vrea sa formeze o echipa proprie, in timp ce Dinamo ar fi ajuns la un acord de colaborare cu Progresul Bucuresti (Liga 3 Feminin). O echipa proprie va avea si Craiova, acolo unde s-a facut o selectie de jucatoare de la mai multe cluburi si scoli din oras pentru a forma o echipa competitiva, sub conducerea Aurorei Ungureanu-Dobre.