Nicolo Napoli a vorbit despre revenirea la FCU Craiova! Nu a fost impresionat de cum arăta echipa cu Marius Croitoru 

Eșecul cu Chindia Târgoviște, 0-1, i-a fost fatal lui Marius Croitoru (42 ani). Antrenorul și-a reziliat contractul cu FCU Craiova, iar în locul acestuia echipa va fi pregătită de cuplul Paul Răducan - Florin Drăgan.

Nicolo Napoli nu a fost încântat de cum s-a exprimat FCU Craiova cu Marius Croitoru

Primul nume care a fost asociat cu postul de antrenor la echipa din Bănie a fost Nicolo Napoli (60 ani), care a mai pregătit clubul patronat de Adrian Mititelu (54 ani) în 8 rânduri în trecut. Însă, deocamdată, tehnicianul italian susține că nu a fost contactat de omul de afaceri. Dar a ținut să remarce că echipe nu se exprima deosebit sub comanda lui Marius Croitoru.

„Nu m-a căutat nimeni până acum. Nici Mititelu, nici altcineva din club. Eu aș putea fi, probabil, al patrulea sau al cincilea pe listă.

Am văzut toate meciurile din campionat. Mi se pare o altă echipă decât cea pe care am lăsat-o eu acolo. Adică o formație lentă, cu prea multe pase, focusată excesiv pe posesie. Fotbalul de azi înseamnă în primul rând rapiditate și verticalizare, asta e ceea ce mă atrage și am încercat mereu să pun în practică”, a declarat Nicolo Napoli pentru Playsport.

Adrian Mititelu, despre posibilitatea ca Nicolo Napoli să revină la FCU Craiova

„Nu am niciun nume în cap, nu aveam cum, pentru că nu mă gândeam, pe cuvântul meu. Pe de altă parte, eu nu pot să aduc pe oricine, pentru că m-am săturat de antrenori mediocri.

Sunt aceiași antrenori care se plimbă de la o echipă la alta și eu vreau altceva. Mă refer la modul general. Nu m-am dus la Nicolo Napoli, vă spun că e o chestiune foarte grea și n-am nicio idee. Sunt foarte multe propuneri care mi-au venit pe Whatsapp în ultimele zeci de minute", a spus Adrian Mititelu, potrivit Digi Sport.