Întâlnirea foștilor antrenori ai FCSB-ului a fost câștigată de Nicolae Dică. Tehnicianul a reușit să înregistreze a patra victorie pentru CS Mioveni în actuala stagiune a primului eșalon al României.

Nicolae Dică, sincer după victoria cu Chindia: „Dacă obținem asta, e senzațional”

Dică a precizat că victoria este deosebit de importantă pentru echipă. De asemenea, antrenorul a evidențiat faptul că s-a luptat cu o formație cu care împarte lupta pentru evitarea retrogradării.

„O victorie mare pentru noi. Am întâlnit o echipă cu care ne luptăm pentru a rămâne în Liga 1. Azi nu am făcut o primă repriză bună. Nu am reușit să punem multe probleme. Am avut probleme în apărare.

În repriza a doua am schimbat bine. Am obținut o victorie mare. Ne continuăm visul. Noi sperăm în continuare. Pentru meciul de azi am pregătit altfel jocul. Azi ne-a reușit. Important e ca la meciurile următoare să avem atitudine. Le-am pus niște imagini cu ei din primele șase etape.

Un rezultat pozitiv înseamnă un punct sau trei. Important e ca noi să câștigăm puncte. Dacă obținem rămânerea în Liga 1 e senzațional. Momentan suntem echipa de pe ultimul loc”, a spus Dică, după meci.

CS Mioveni - Chindia Târgoviște 2-0

Gazdele au început perfect meciul. Vlad Pop i-a pasat lui Bogdan Rusu, iar atacantul a deschis scorul în minutul 34. În repriza secundă, Mihai Lixandru a majorat diferența în minutul 90+1, iar CS Mioveni a obținut cele trei puncte în urma confruntării.

Echipa dirijată de Nicolae Dică a bifat a patra victorie în actuala stagiune a campionatului. Mioveniul nu mai câștigase în Superligă de la meciul cu UTA Arad de pe teren advers, scor 2-1, de la sfârșitul lui ianuarie.