„Noi nu avem voie să pierdem!?” Serie neagră pentru echipa Nicolae Dică, după un început bun de an

La finalul meciului, Nicolae Dică a recunoscut că echipa sa a făcut un meci slav, însă s-a arătat încrezător că jucătorii săi vor reuși să strângă rândurile astfel încât să se salveze de la retrogradare.

„Am făcut o partidă slabă. În a doua repriză, am schimbat sistemul, ne-am creat câteva ocazii de gol până la golul doi. Apoi am primit şi golul doi şi a fost greu să mai revenim. În prima repriză n-am pus nicio problemă adversarului!

Dică: „Meciul de astăzi îl iau ca pe un accident!”

Asta este, sunt aceiaşi băieţi care în primele cinci etape n-au pierdut. Orice înfrângere e greu de digerat, dar sunt aici ca să ridic moralul băieţilor. Trebuie să jucăm cum am făcut-o în primele cinci etape.

Meciul de astăzi îl iau ca pe un accident. Am încredere în băieţii mei. Trebuie să fim uniţi şi să ne îndeplinim obiectivul. Nu e uşor, am spus-o de când am venit. Sunt alte echipe care nu câştigă de trei luni, patru luni. Noi nu avem voie să pierdem?”, a explicat Dică, la flash-interviuri.

Deși a avut o serie de cinci meciuri fără înfrânegere, CS Mioveni nu a mai obținut o victorie de cinci etape, în care a înregistrat trei egaluri şi două eşecuri (în ultimele două etape).