Nicolae Dică i-a dat replica lui Mihai Pintilii

Tehnicianul s-a arătat deranjat de declarația dată de Pintilii, care a spus că FCSB era pe locul 14 când Nicolae Dică și-a dat demisia de la echipă, în luna noiembrie. Dică nu a stat pe gânduri și i-a dat replica fostului său colaborator.

Nicolae Dică: ”El nu știe pe ce loc era echipa”

„El nu știe de pe ce loc am luat echipa. El nu știe pe ce loc era echipa când a preluat-o el. Pe 14 am luat-o eu, nu el. După ce am învins-o pe Sepsi, eram pe 6, în play-off, cu două jocuri mai puțin disputate.

Eram pe 6-7, putea să ne depășească Petrolul parcă în acea etapă. Pintilii se înșală! Iar dacă rămâneam și câștigam cele două restanțe, probabil ajungeam și eu pe 4-5”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

23 de meciuri a bifat Nicolae Dică pe banca celor de la FCSB (nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și șapte înfrângeri).

FCSB, în sezonul regulat

După 30 de meciuri disputate, „roș-albaștrii” s-au calificat în play-off de pe poziția a treia, după ce au înregistrat 57 de puncte din 90 posibile și au obținut 17 victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

În a doua parte a campionatului, FCSB va da peste Farul Constanța, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid București și Sepsi OSK / FCU Craiova (rejucarea de pe 16 martie e decisivă pentru a se afla cine ajunge în play-off dintre cele două echipe).