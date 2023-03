Nicolae Dică a dezvăluit, după cinci luni, de ce și-a dat demisia de la FCSB

Antrenorul a preluat echipa în luna iulie, a reușit s-o califice în grupele Conference League, dar nu a rezistat foarte mult pe banca echipei lui Gigi Becali. La începutul lunii noiembrie, după ce FCSB a pierdut cu Universitatea Cluj, antrenorul și-a dat demisia.

Nicolae Dică a dezvăluit de ce a plecat de la FCSB

Dică a dezvăluit că a plecat de la FCSB pentru că ”nu a mai putut să facă ce a cerut”, lăsând de înțeles că este vorba despre libertatea pe care i-a promis-o patronul Gigi Becali la începutul ”mandatului” său.

Acum, Nicolae Dică o antrenează pe CS Mioveni, ultima clasată, cu care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

„Ce s-a declarat după meciul cu U Cluj m-a făcut să plec. Am vrut și după partida cu UTA. Nu e treaba mea ce fac ei acum acolo.

Eu când m-am dus am zis că fac asta și asta. Când n-am mai putut să fac ce am cerut, am plecat. Când am văzut că sunt anumite lucruri, am plecat.

Nu mai are importanță (n.red. - dacă Gigi Becali i-a ordonat vreo schimbare)”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

23 de meciuri a bifat Nicolae Dică pe banca celor de la FCSB (nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și șapte înfrângeri).