ULTIMA ORA | Grozav a rupt tacerea: "Eu nu sunt las! As fi ramas impreuna pana la moarte!" Atacantul, mesaj pentru fani

Gicu Grozav a rupt tacerea dupa ce a fost dat afara de Dinamo.

Gicu Grozav a plecat de la Dinamo la doar o luna dupa ce a fost prezentat de clubul din Stefan cel Mare. Ratarea penaltyului in meciul cu Miercurea Ciuc i-a fost fatala.

Grozav spune, insa, ca "nu este las si nu a vrut sa plece". El i-a raspuns lui Alexandru David si a mai spus la Digi ca "ar fi ramas la Dinamo pana la moarte".

"Toata lumea a incercat sa ma sune ieri, dar am incercat sa ma linistesc putin. Eu nu vreau sa vorbesc de rau despre Dinamo in aceste momente, pentru ca nu imi sta in fire. Imi pare rau pentru ce s-a intamplat, eu am venit sa ajut. Imi pare rau ca am dezamagit multi suporteri care au avut incredere in mine. Viata merge inainte. Eu am ales sa execut acel penalty in acel mod. Este un mod de a executa. Eu niciodata nu o sa iau la misto suporterii dinamovisti. Am ales sa execut asa, nu mi-a iesit, dar niciodata nu voi lua l amisto suporterii sau clubul.



David a spus ce a spus, m-a pus intr-o lumina proasta ca si cum eu am executat la misto. I-am spus doar ca e un mod de a executa, bine nu in modul in care am batut eu. Bine, am mai ratat, dar am mai si marcat din acel procedeu. Imi pare rau ca am dezamagit suporterii.

Sper ca Dinamo sa revina acolo uneste ii este locul. Nu Gicu Grozav a cerut rezilierea. Dinamo mi-a reziliat contractul. Ei au venit cu propunerea. Ei au spus ca vor sa reziliam. Eu stiam in ce situatie este Dinamo atunci cand am semnat. Nu era pe locul doi cand am venit si cu mine a ajuns pe 12.

Eu nu sunt las. Eu nu plecam de bunavoie. Ramaneam impreuna pana muream, daca era dupa mine. Nu renuntam eu, nu sunt las si nu voi fi niciodata

Coloana mea ramane dreapta, o sa ies cu capul sus. Nu mi-am batut joc si imi pare rau pentru suporteri", a spus Grozav la Digi.