Nici nu a ajuns la Steaua si deja e criticat: "E la capatul maxim al sperantei lui!" Omul de 70 de milioane de euro al lui Becali, facut praf

Olimpiu Morutan trece printr-o perioada mai dificila.

Tanarul jucator a fost cumparat de Steaua in iarna si lasat sa joace pana la finalul sezonului la Botosani. Din pacate pentru el, Morutan nu mai impresioneaza la echipa sa asa cum o facea inainte de perfectarea transferului la Steaua.

Valeriu Iftime, patronul de la Botosani, il avertizeaza pe pustiul in varsta de 18 ani ca nu are nicio sansa sa joace titular la echipa lui Becali din moment ce nu o face nici macar la gruparea din Moldova.



"Pur si simplu cred ca acest copil a fost laudat prea mult. Are calitati extraordinare, dar trebuie adus cu picioarele de pamant. A ajuns la FCSB, e la capatul maxim al sperantei lui. A fost putin pus la punct, am vorbit cu el de cateva ori...Pare ca e ok, se vede din starea lui. Eu cred ca-si va reveni. Daca nu ajunge titular la Botosani, nu va ajunge nici la Steaua. I-am spus ca singurul lui model de fotbalist in Botosani e Mihai Roman. Asa, sa faci doua driblinguri si sa te gandesti la FCSB...E o poveste urata. Dar el e un tip inteligent, din fericire. E un copil cu educatie echilibrata, e ok, cred ca este bine. E la lotul national U19, sper sa joace bine acolo. Stiu ca ar fi jucat in meciul cu Dinamo", a declarat Valeriu Iftimie pentru ProSport.

Gigi Becali i-a stabilit o clauza de reziliere de 70 de milioane de euro.