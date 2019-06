Nici n-a semnat bine ca au si aparut problemele! Alexa e in pericol sa piarda jucator dupa jucator! Ce se intampla cu Butean

Dan Alexa a parasit Dunarea Calarasi pentru Astra. Are obiectiv intrarea in play-off.

E cel mai important obiectiv al lui Alexa in cariera. Pana acum, a antrenat numai cluburi care-si propuneau evitarea retrogradarii.

Alexa are probleme serioase de lot. Mrzljak, Cestor si Butean pot pleca gratis in urma memoriilor pe care si le-au depus. Antrenorul lasa de inteles ca ultimul e marea problema. Butean poate fi unul dintre jucatorii care sa-i aduca bani buni lui Niculae.

"Astra e cea mai buna echipa pe care am antrenat-o. Pana acum, am pregatit echipe din Liga 1 care s-au batut sa scape de retrogradare. Astra e o echipa de play-off, cu jucatori de calitate. Vor mai veni jucatori saptamana viitoare. Avem nevoie de intariri. Sigur vor pleca unii care au decis sa nu mai continue aici. Este o mare provocare pentru mine si imi doresc sa reusesc. Sunt jucatori care si-au depus memorii. Butean are memoriu pe rol, dar imi doresc sa ramana.

Trebuie sa inteleaga: Astra i-a oferit sprijin foarte mare. Practic, Butean a jucat un retur si a jucat foarte bine. Trebuie sa inteleaga problemele care au fost. Ar trebui sa mai stea cel putin un an pentru ca Astra i-a dat valoare, l-a facut Butean din ziua de azi. Obiectivul e sa ne calificam in play-off. E important sa aducem jucatori de calitate. Domnul Niculae a fost ieri la echipa, a spus ca problemele se vor rezolva. S-au platit restantele acum 2-3 saptamani, s-au dat din bani. Domnul Niculae a fost aici si sunt convins ca lucrurile vor merge bine", a spus Alexa.