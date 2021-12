Budescu, OUT de la FCSB! Anunțul făcut de Becali: „Am vorbit deja cu el!”

Constantin Budescu ar fi trebuit să fie jucătorul cheie din jocul lui FCSB, însă „artistul” nu l-a impresionat deloc pe Becali și a jucat foarte puțin în acest sezon pentru vicecampioană.

Budescu a prins doar cinci minute în ultimul meci al lui FCSB din acest an, cu Sepsi, scor 0-0, iar Becali e hotărât să scape de el, deoarece nu vrea să-i mai plătească salariu, pe care îl consideră prea mare pentru cât a arătat mijlocașul pe teren.

25.000 de euro pe lună încasează Budescu de la FCSB

„După ce am văzut aseară, am avut sentimentul, nu am mai trăit niciodată acest sentiment. Eu dacă nu pot să fac față în cupele europene mă las de fotbal. Eu nu vreau să bag banii familiei în cupele europene, că nu sunt idiot. Luați voi, mă, banii și jucați-vă. Nu, că nu sunt idiot și nici arab. Cum să dai banii tăi la niște jucători care bagă mingea în poartă?

Și pentru că nu sunt cretin, faptul că ne-a dominat Sepsi, înseamnă că în cupele europene nu pot să fac față și nu pot să fac bani. Nu mă las de fotbal, dar va fi un altfel de strategie. Eu bani nu mai risc deloc.

Am vorbit cu Budescu și i-am spus „bă, spune-mi ce bani vrei, ca să încheiem”. O să discutăm și cu Keșeru ca să încheiem cu el. Și o să jucăm cu jucătorii ăia, locul 5,7, 9, 10 , ce o vrea Dumnezeu. Cum să te bați în Europa dacă te bate Sepsi? Pe noi Sepsi ne-a bătut aseară, nu am făcut egal, că trebuia să fie 2-3 la 0.

Nu vreau să mă cert cu Budescu. Clar nu o să mai joace la noi. Dar este un salariu mare. Vreau să restrâng. Am luat banii pe Man și Moruțan, mai pot să trăiesc doi ani. Dar, la revedere, eu bani de la mine din buzunar nu mai bag. Vând tot, tot ce e de vânzare vând imediat”, a spus Gigi Becali la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

Un gol și o pasă decisivă a reușit Constantin Budescu în cele 11 meciuri disputate în acest sezon în tricoul lui FCSB.