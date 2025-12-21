Astfel, giuleștenii încheie anul 2025 fără victorie în fața marii rivale din București. La finalul partidei, fundașul Denis Ciobotariu a analizat prestația Rapidului, la flash-interviu.



Ce a spus Denis Ciobotariu după înfrângerea cu FCSB



Fundașul Denis Ciobotariu consideră că Rapid trebuie să profite de pauza de iarnă pentru a se regrupa și a arăta mult mai bine în 2026:



"Cred că am făcut o a doua repriză mai bună. Sau după ce am luat golul de 2-0 am început să jucăm mai bine. Nu înțeleg de ce. Lucrăm la antrenament, dar pe teren parcă avem o teamă. Chiar nu știu de ce începem așa greu derby-urile cu FCSB, sper să începem mult mai bine. Eu n-am niciun trac, poate alți jucători au trac. Nu pot să spun.



Dacă vrem să ne batem la play-off, trebuie să ne schimbăm fața. Nu știu dacă am arătat de primul loc. Nu pot să îmi dau eu cu părerea despre echipă, ar fi urât din partea mea. Trebuie să îi întrebați pe antrenori și conducători despre asta.



Nu mă interesează FCSB, mă îngrijorează că în ultimele patru etape n-am câștigat. După pauză vrem să revenim cu altă față, să revenim mai puternici și să arătăm mult mai bine. În ultimele etape n-am jucat strălucit", a declarat Denis Ciobotariu, după FCSB - Rapid 2-1.



Rapid a pierdut ultimele două partide din acest an, cu Oțelul Galați și FCSB, și riscă să piardă poziția de lider. Universitatea Craiova ar putea încheia anul pe primul loc, în cazul unei victorii în duelul de luni cu FK Csíkszereda Miercurea Ciuc.



Record negativ pentru FCSB



Pentru prima dată în istoria Ligii 1, pauza de iarnă o găsește pe FCSB pe un loc de play-out. Campioana en-titre ocupă poziția a 9-a în clasament, cu 31 de puncte.



Lupta pentru accederea în play-off se anunță extrem de strânsă în acest sezon. Oțelul Galați și Universitatea Cluj împart locul 6, cu câte 33 de puncte, în timp ce UTA Arad și FCSB rămân și ele în cursa pentru primele șase poziții.



Prima etapă din 2026 este programată pentru 17-18 ianuarie, în timp ce play-off-ul și play-out-ul vor debuta pe 14-15 martie. Ultima rundă din play-off se va disputa pe 23-24 mai 2026.

