Neluțu Varga l-a detronat pe Gigi Becali! Suma colosală pe care a investit-o la CFR Cluj: „Îti pui ștreangul de gât!” 

CFR Cluj are prima șansa de a câștiga campionatul și în acest an. Echipa din Gruia are un avans de 2 puncte față de FCSB, cu 3 jocuri rămase până la finalul sezonului, unde le va întâlni pe FC Argeș, Universitatea Craiova și FCSB.

Însă elevii lui Dan Petrescu (54 ani) au intrat în playoff cu 7 puncte mai mult decât clubul roș-albastru. Iar mulți oameni de fotbal spun că pe lângă forma bună a FCSB-ului, CFR a avut o scădere de formă și din cauza datoriilor financiare, clubul din Gruia având de achitat 26 de milioane de euro către Neluțu Varga. Însă, Florin Prunea (53 ani) susține că principalul finanțator al clujenilor i s-ar fi destăinuit că a investit mult mai mult de-a lungul acestor ani.

Florin Prumea: „Cu un buget de 20 de milioane de euro”

„M-am întâlnit în avion cu Neluțu Varga și am avut șansa să stau lângă dânsul. Dacă știi câți bani a investit omul ăsta la Cluj, îți pui ștreangul de gât. Incredibil! Nu am ok-ul ca să o spun, dar nu pot să cred… Ca să îți faci o socoteală așa, numai în primul an de insolvență, 18 milioane, banii jos. 8 milioane de euro insolvența, cu 10 milioane de euro bugetul pe primul an. Și după aceea, sigur că au venit încasări, dar mici, 3-4 milioane de euro. Cu un buget de 20 de milioane de euro în fiecare an, fă o socoteală ce sume se investesc la CFR Cluj”, a declarat Florin Prunea pentru ProSport.

