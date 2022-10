Oficialii lui CFR Cluj susțin că echipa lor a fost dezavantajată în patru momente cheie ale meciului, inclusiv la cele două penalty-uri prin care Rapid a marcat. Președintele Cristi Balaj a declarat la Ora Exactă în Sport că se gândea să scoată echipa de pe teren din cauza deciziilor luate de centralul Cătălin Popa.

Neluțu Varga amenință după Rapid - CFR Cluj 2-1: "Scot echipa de pe teren și ies din fotbal"

Neluțu Varga, omul de afaceri din fruntea lui CFR Cluj, a amenințat că, în cazul în care echipa sa "va mai avea parte de un asemenea arbitraj", va scoate echipa de pe teren și se va retrage din fotbal.

Patronul campioanei dă asigurări că nu este vorba de o declarație la cald și nu vrea "să fie bătaia de joc a nimănui".

"Aseară eu am fost cel care a dat ordin să scoatem echipa din teren. Însă, vă promit solemn că a doua oară o voi face sută la sută, iar apoi eu mă voi și retrage definitiv din fotbal. Nu vreau să stau pe pastile și să mă omor cu mâna mea în fotbalul românesc. Nu este o amenințare, ci doar o promisiune foarte clară. Nu am ajuns bătaia de joc a nimănui.

Pe sănătatea mea nu face nimeni experimente cu asemena arbitri, dar ceea ce mă deranjează este că eu nu accept să mai fiu furat. În Giulești a fost furt pe față. Am avut gol valabil, iar al doilea 11 metri nu a fost niciodată. Primul 11 este discutabil, dar hai să spunem că acolo s-a dus să se uite la VAR. Gigi Becali are dreptate și apreciez că a fost corect în tot ce a spus despre meciul nostru.

Cei care conduc fotbalul românesc trebuie să fie foarte atenți la ceea ce spun eu acum. Știți bine că eu vorbesc în presă destul de puțin, dar nu voi mai accepta să fiu bătaia de joc a nimănui. Vă spun încă o dată că dacă o să mai am parte de un asemnea arbitraj, atunci la primul meci de acest gen voi retrage echipa de pe teren, iar eu de a doua zi voi ieși direct din fotbal. Nu voi mai accepta să fiu furat pe față și umilit. Unii poate vor spune că vorbec la supărare sau vorbesc așa…ca să pun presiune. Însă, îi asigur. Mulți nu mă cunosc, iar mie nu îmi place să vorbesc în presă așa petru imagine sau nu mai știu eu ce…", a spus Neluțu Varga, pentru Prosport.

Cristi Balaj: "Nu pot să mă gândesc decât că face acest lucru doar dacă ai un ordin și spatele asigurat"

Balaj spune că trei dintre cele patru situații sunt foarte clare, iar CFR Cluj a fost dezavantajată. Fostul arbitru a lansat câteva acuzații foarte grave spunând că numeroasele greșeli îl duc cu gândul "la un ordin sau la un spate asigurat".

De asemenea, președintele campioanei a dezvăluit că oficialii lui CFR Cluj s-au gândit să scoată echipa de pe teren în timpul meciului cu Rapid.

"S-a anulat un gol pe motiv de ofsaid, aici nu am văzut fazele, dar am primit multe mesaje în care mi se spunea că linia albastră e suprapusă peste linia roșie și liniile sunt trasate după ce arbitrul din camera VAR alege punctul cel mai avansat al atacantului și cel mai din spate al apărătorului. Am înțeles că este suprapusă. În contextul jocului, există posibilitatea să fi apărut și aici o eroare, doar că nu vreau să dezvolt, nu controlez acel moment.

După care, a apărut prima lovitură de pedeapsă într-un moment în care Yuri era în aer, efectua o foarfecă în mod corect. Luckassen, fără să joace mingea, intră direct în el, îl împinge. Yuri are o cădere necontrolată, urmează să îi facem o radiografie, mâna este imobilizată. Ulterior acestei împingeri, apare și contactul cu portarul, care a ieșit pe direcția mingii și a lui Yuri. Dacă nu ar fi fost împins Yuri de către atacant, Scuffet se ciocnea de Yuri. Așa a apărut Luckassen în fața lui Scuffet, a luat poziția lui Yuri. Atât de tare l-a împins Luckassen încât el a apărut în fața lui Scuffet și s-a acordat lovitura de pedeapsă. Prima incorectitudine este fault în atac. Dacă arbitrul consideră că Scuffet o intervenție ulterioară, trebuia să-i acorde galben, treaba lui, dar decizia corectă este fault în atac.

La al doilea penalty, am auzit și aici diferite opinii. Primul care efectuează o ținere și ridică tricoul lui Burcă este atacantul, Duganzic. El este primul care ține. Este reflex pentru un apărător, în momentul în care e ținut, să pună și el mâna pe adversar. Imediat, pune și Burcă mâna stângă pe tricoul lui Dugandzic, doar că ținerea este provocată de Dugandzic. Ținerea cea mai evidentă este a lui Dugandzic. Atunci când un jucător are una dintre cele patru situații de simulare, una dintre ele fiind folosirea unui contact ușor pentru a cădea cu scopul de a decide o decizie importantă de arbitraj. Dugandzic a căzut pentru că a vrut el, se numește simulare.

În minutul 77, scapă Deac, este ținut, iar decizia mult mai aproape de adevăr era eliminare pentru situație evidentă de gol. Este cartonaș roșu! Vorbim de 4 situații, dintre care 3 clare, în care toate s-au greșit în defavoarea echipei noastre.

Eu sunt genul care accept greșelile. La meciul cu Craiova, Compagno i-a spart buza lui Muhar, nu s-a dat roșu. Eu accept să faci o greșeală, și eu am greșit ca arbitru, dar să ai patru greșeli, să ai și VAR-ul care te ajută, să mergi și la camera VAR și să nu dai fault în atac. Aici nu pot să mă gândesc decât că face acest lucru doar dacă ai un ordin și spatele asigurat. Spun lucrul acesta fără să am o dovadă în acest sens. Este foarte grav ceea ce spun.

Ce măsură să luăm? Aseară, nu vă ascund faptul că discuțiile interne au fost să scoatem echipa de pe teren. În ce moment? După a doua lovitură de pedeapsă, când a apărut și situația cu Deac, ultima", a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.