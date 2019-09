"Ne poate reveni unul dintre jucatorii accidentati! Vreau sa am o surpriza pentru nea Piti!" Vintila nu se gandeste la CV: "Nu ar insemna nimic pentru mine sa-l inving pe Piturca!"

FCSB se pregateste pentru derby-ul cu Craiova, meci ce se va juca duminica, ora 21:00.

Bogdan Vintila a precizat ca deocamdata doar unul dintre jucatorii care au probleme medicale mai vechi a revenit si ar putea fi titular contra Craiovei. Antrenorul FCSB nu a dorit sa spuna numele jucatorului pentru a-l lua prin surprindere pe Victor Piturca.

Daca in etapa trecuta l-a invins pe Gica Hagi, acum Vintila spera sa obtina un succes si in fata lui Piturca, un alt antrenor titrat in Romania. Antrenorul FCSB nu se gandeste la CV-ul sau: victoria ar conta doar moralul jucatorilor.

"Baietii sunt pe drumul cel bun. Momentan, nu a revenit nimeni. E un singur jucator care poate sa apara in meciul cu Craiova, dar nu vrea sa spun cine. Vreau sa am si eu o surpriza pentru nea Piti. Nu e vorba de Gnohere. Eu cred ca va fi un meci foarte frumos. Domnul Piturca va avea un public fantastic de partea dumnealui, dar eu voi avea de partea mea un grup bun de jucatori. Pentru mine n-ar insemna nimic daca l-as invinge pe Piturca, ci pentru baieti. M-as bucura pentru jucatori. Craiova este o echipa ultra ofensiva", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.