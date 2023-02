Nae Constantin și-a anunțat demisia în direct după umilința cu FC Botoșani: „Simt că nu mai pot!”

Moldovenii au făcut recital cu gruparea ploieșteană, care are trei înfrângeri consecutive în acest an și nu a mai câștigat în campionat de cinci etape. La finalul meciului, antrenorul Petrolului și-a anunțat plecarea de la echipă în timpul interviului.

Nae Constantin pleacă de la Petrolul Ploiești

Nae Constantin (49 ani) a vorbit la finalul meciului, anunțând că renunță la postul său. Antrenorul a motivat că nu mai simte că poate ajuta echipa, punctând că ar putea veni cineva în locul său care să contribuie și să facă schimbări.

„Umilință. Cred că e etapa umilințelor asta și, din păcate, noi am făcut parte din ea. Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele, practic meciul pleacă de la 2-0. Sunt direct răspunzător de ce s-a întâmplat, principalul vinovat. Cred că e momentul să se încheie un ciclu la Petrolul, am făcut tot ce a depins de mine, am adus echipa până în momentul acesta. Simt că nu mai pot și că, am vorbit și cu conducerea, în minutele astea de după meci, cred că ar fi timpul să mă opresc.

(n.r. Vă dați demisia?) Asta am spus conducerii, mi-au spus să nu mă grăbesc, dar pentru mine cred că e finalul în momentul ăsta. Cred că nu e totul pierdut și cred, sper că altcineva poate duce mai departe munca începută acum un an și jumătate. Nu pot să duc mai departe toată munca asta”, a declarat antrenorul ploieștenilor la finalul meciului.

Petrolul Ploiești se află pe locul 8 în clasamentul Superligii, având 30 de puncte obținute în 24 de meciuri jucate. În următoarea etapă, „lupii galbeni” joacă pe teren propriu cu FC Hermannstadt.