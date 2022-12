Nae Constantin anunță o variantă tristă pentru fanii Petrolului: "Ar fi ultima soluție ca acest club să nu se desființeze"

Dugandzic a deschis scorul în minutul 9, din penalty, iar Alexandru Ioniță a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 36. Patru minute mai târziu, și Petrolul a irosit un penalty, prin Jair. În partea secundă, Grozav (61) a egalat, însă Dugandzic (73) i-a readus rapid pe giuleșteni în avantaj, în timp ce Pănoiu (90+4) a stabilit scorul final.

Nae Constantin anunță o variantă tristă pentru fanii Petrolului

După meci, Nae Constantin, antrenorul ploieștenilor, a acuzat numeroasele greșeli făcute de jucătorii săi și a recunoscut că Petrolul ar putea fi obligată să vândă mai mulți jucători în această iarnă pentru a putea supraviețui din punct de vedere financiar.

"Am făcut multe greșeli azi. Multe, multe! Cel puțin în prima repriză nu am făcut atât dem ulte greșeli cât în tot campionatul. Te costă, nu ai cum să scapi. Felicit Rapidul pentru victorie, nu știu dacă e meritată sau nu, dar au dat trei goluri, noi doar unul. Noi am câștigat la noi acasă, dar rămânem cu regretul că n-am obținut mai mult la meciul ăsta. Dacă dăm greșelile la o parte, a fost un meci bun. Am încercat să marcăm, am revenit, am egalat, dar când greșești atât e greu să speri la puncte.

La fel cum noi am știut unde bate jucătorul Rapidului, cred că și eu au știut unde bate Jair. Am avut șuturi, situații bune, dar n-am reușit mai mult și rămânem doar cu regretul. Cu Craiova ne dorim să scoatem maxim și să încheiem anul cu o victorie.

Financiar suntem bine (n.r - râde). Promisiuni sunt de un an și jumătate. Mi-aș dori să se rezolve, vedem ce se întâmplă. Există și varianta ca unii jucătorii să plece atât timp cât nu sunt bani să plătim datoriile. Ca să meargă echipa mai departe, trebuie să facem și asta, dar sper să nu ajungem la asta. Asta ar fi ultima soluție ca acest club să nu se desființeze. Eu vreau să rămânem cu jucători, să mai aducem, dar dacă se ajunge la concluzia asta...", a spus Nae Constantin.

Petrolul ocupă locul 8 în Superliga, cu 29 de puncte acumulate în 20 de etape.