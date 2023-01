Nae Constantin, anunț clar despre obiectivul Petrolului și transferul lui Țicu: "Nu există luptă pentru play-off!"

Pe un teren afectat serios de condițiile meteorologice, Petrolul a deschis scorul în minutul 27, prin Gicu Grozav, din penalty. Ambele echipe au ratat ulterior ocazii importante, însă Chindia a fost cea care a întors rezultatul în decurs de 15 minute: Godberg Cooper (70) și Daniel Popa (85).

Nae Constantin: "Nu există luptă la play-off pentru Petrolul"

După meci, Nae Constantin, antrenorul celor de la Petrolul, a subliniat încă o dată că echipa sa nu se gândește la calificarea în play-off, chiar dacă se află pe locul 7, ci la salvarea de la retrogradarea. De asemenea, tehnicianul admite că o eventuală vânzare a căpitanului Valentin Țicu în Belgia ar reprezenta o gură mare de oxigen pentru club, afectat de probleme financiare.

"Am fi putut să ne desprindem, dar nu am făcut-o, asta e. Echipa în dezavantaj era obligată să forțeze un pic, au forțat, dar și pe fondul ăsta am avut situații și puteam închide jocul. N-am făcut asta și ăsta e finalul.

Pe o suprafață bună, altfel ar fi fost alcătuită echipa noastră. Budescu ar fi fost titular, în mod normal. Budescu e un jucător de valoare și pe un teren bun poate să creeze mult mai mult decât a arătat azi în puținele minute avute.

Nu există luptă pentru play-off! Obiectivul nostru îl știți. Am început destul de prost anul, nu mă așteptam să fie așa. Trebuie să ne revenim repede pentru că echipele din spate acumulează puncte, iar când se vor înjumătăți punctele va fi lupta mai strânsă.

Marian Huja are probleme la genunchi, cred că va fi o perioadă lungă. A plecat în Portugalia și așteaptă. Lumea spune că ar trebui să fie operat.

De Țicu nu știu să vă zic nimic. Orice jucător care ar pleca ar fi o pierdere mare și de neînlocuit, dar, dacă vin banii care ne ajută să supraviețuim, acceptăm și mergem mai departe.

Mi-e greu să cred că terenul își va reveni curând. Astea sunt condițiile și trebuie să jucăm în orice condiții", a spus Nae Constantin, după meci.

După 23 de etape, Petrolul se află pe locul 7, cu 30 de puncte, la două lungimi în spatele ultimei poziții de play-off, ocupată de Sepsi. În runda următoare, ploieștenii vor juca pe terenul lui FC Botoșani.

Chindia Târgoviște, aflată la prima victorie de la începutul lunii noiembrie, a urcat pe locul 9 după victoria de la Ploiești, cu 25 de puncte. Echipa lui Toni Petrea va juca săptămâna viitoare împotriva celor de la UTA Arad.