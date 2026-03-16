Din vară, Rădoi are un acord verbal cu un club din străinătate, astfel că sunt șanse mici ca FCSB să păstreze staff-ul actual și în sezonul următor. Totuși, Gigi Becali speră să îl facă pe finul său să se răzgândească.

Mutu pune la zid pactul Becali - Rădoi și anticipează o răsturnare de situație la FCSB

Adrian Mutu critică modul neprofesionist în care Rădoi a acceptat să revină la FCSB - "din milă" și cu un salariu modic. Fostul mare internațional este de părere că aceste informații nu ar fi trebuit să apară în spațiul public pentru a nu destabiliza echipa.

În plus, Mutu este de părere că acordul pe care Rădoi îl are cu următoarea echipă ar putea pica în orice moment, având în vedere că ar fi vorba de un club din zona arabă.

"Venirea lui Rădoi în modul ăsta, spunându-se că 'A venit să mă ajute, n-a vrut bani, are un milion pe masă și va pleca, am venit din milă sau că ești nașul meu'... eu cred că toate astea creează un disconfort și o nesiguranță.

Chiar dacă se întâmpla lucrul ăsta, anumite lucruri trebuie ținute în afara opiniei publice. Spunea că l-ai luat pe Rădoi, că are contract până în 2030. Că pleacă el după aia, e treaba lor. În vacanță, când lumea nu e așa atentă pe ceea ce înseamnă fotbal, anunți că Mirel Rădoi are ofertă, a decis să plece și la revedere.

Chiar dacă are de la arabi, acolo nu te poți baza sută la sută. Ei își pot schimba ideea imediat și să renunțe.

Chestiile astea cu 'Nașule, finule, nu vreau bani'... nu merge așa într-un fotbalist profesionist. Mirel muncește acolo și munca lui trebuia cuantificată într-un fel. Indiferent că au relație naș-fin, Mirel trebuia să își respecte statutul de antrenor, iar Gigi pe cel de patron. Chiar dacă sunt în familie, ideea e ce creezi în jurul tău și ce imagine dai, ce cred jucătorii", a spus Mutu, la Fanatik.