"Ce comisii? N-o sa fie nicio depunctare! Din pacate, FCSB ramane in avantaj!" // FRF ia decizia dupa derby-ul din weekend

Dinamovistii cred ca povestea reclamatiilor la Comisia de Disciplina este doar o gluma, si ca titlul se va juca pe teren.

"Care comisii? Ce comisii? N-o sa fie nicio depunctare. Se joaca totul pe teren, din pacate FCSB este in avantaj in lupta pentru titlu", a spus azi Ionel Danciulescu.

Managerul lui Dinamo a vorbit si despre planurile lui Dinamo pentru sezonul viitor.

"Trebuie sa fim realisti, nu cred ca ne vom bate la campionat. Dar vom face tot ce putem sa fim cat mai sus."

"Incercam sa facem o echipa cat de cat competitiva pentru sezonul viitor."

"Castigul participarii in playout e ca am reusit sa dam credit mai multor tineri talentati, iar cei mai multi dintre ei au confirmat", a mai spus Danciulescu.